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流感疫苗開打！高醫每天提供600人免費接種　符合對象曝

▲高醫團隊集結各科設置流感疫苗施打站。（圖／高醫提供）

▲高醫團隊集結各科設置流感疫苗施打站。（圖／高醫提供）

記者許宥孺／高雄報導

流感疫苗1日開打，高醫設置快速接種站，每天提供600名公費接種對象免費施打，也免掛號費，但必須先預約。醫師提醒，流感疫苗施打須與新冠肺炎疫苗間隔至少7天。

高醫家庭醫學科主任李純瑩表示，據文獻，流感疫苗的保護力因年齡或身體狀況而有不同，對18歲以上成人因確診流感而住院的保護力約41%、入住加護病房的重症保護力則可達82%。

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▲高醫戴嘉言副院長率先帶頭施打流感疫苗 。（圖／高醫提供）

▲高醫戴嘉言副院長率先帶頭施打流感疫苗 。（圖／高醫提供）

李純瑩指出，施打流感疫苗後，部分人會出現注射部位疼痛、紅腫、發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等輕微反應，1至2天內會自然恢復；嚴重副作用如立即型過敏反應、過敏性休克等的發生機率非常低。若已知對疫苗成份有過敏者，請由醫師評估接種。

高醫表示，今年流感疫苗施打基於疫情考量，現場採人流管制，請民眾先上醫院官網或電話預約，當日經醫師評估後，馬上就能接種；快速流感注射站設立以外的時間，民眾也可在各門診就醫時順便施打，或洽詢家庭醫學科門診。

▲民眾排隊接種流感疫苗。（圖／高醫提供）

▲民眾排隊接種流感疫苗。（圖／高醫提供）

高醫快速流感疫苗接種站設在醫院啟川大樓與十全路大樓1樓交會處的「故事館」，從10月1日至15日，星期一至五的上午8:30至12:00，以及下午1:30至5:00，提供每天600名符合公費接種對象的民眾免費施打流感疫苗，且免掛號費，可採電話預約或網路預約

符合施打對象包括65歲以上成人、具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人，含身體質量指數(BMI>=30)、罕見疾病患者及重大傷病患者、6個月內嬰兒之父母。另外，滿6個月以上至國小入學前幼兒請至小兒科門診評估施打；孕婦則請至婦產科門診評估施打，並請民眾依照預約序號建議時間前往。

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