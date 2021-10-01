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新生兒也會「快樂缺氧」！出生後48小時需做「這項檢查」

小寶寶出生滿48小時之後，建議進行血氧檢查，可及早發現「快樂缺氧」，避免發生憾事。（示意圖／報系資料照）

▲小寶寶出生滿48小時之後，建議進行血氧檢查，可及早發現「快樂缺氧」，避免發生憾事。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

剛出生的黃小弟，小寶寶看起來十分有活力，呼吸也不會喘，但右手和右腳的血氧飽和度卻僅有92%，嬰兒室護理師重複檢查兩次後也沒有好轉的跡象，兒科醫師安排超音波檢查後，才發現黃小弟確實罹患開放性動脈導管未關合併肺高壓，導致隱形缺氧，經住院治療改善血氧狀況後，才終於平安出院。

前段時間因疫情再次爆發，不少患者因染疫而產生隱形缺氧（又稱快樂缺氧），但其實不只染疫的患者有缺氧風險，剛出生的小寶寶也會面臨隱形缺氧的危機。衛生福利部臺中醫院小兒科醫師指出，為了及早發現新生兒是否因危急性心臟疾病而導致缺氧，院內嬰兒室全面使用脈衝式血氧機，在新生兒出院前偵測血氧變化，避免新生兒因危急性心臟疾病而在出院後造成嚴重殘障或死亡。

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李德敏醫師表示，嬰兒出生後滿48小時，會由護理師測量右手及任一腳的血氧飽和度，若有任何一個肢體的血氧飽和度小低於90%，就會立即通報新生兒科醫師評估；若右手及腳的血氧飽和度小於95%，或兩者差距大於3%，則判讀為不通過，會於一個小時後再次測量，若再測結果仍未達標，就會由新生兒科醫師做進一步檢查。

李德敏醫師指出，利用脈衝式血氧機可以在新生兒出院前偵測血氧狀況，了解是否有持續或短暫的低血氧現象，藉以判斷新生兒是否為危急型先天心臟病的高危險群，可以讓新生兒出院前及早接受診斷及治療，改善危急型先天心臟病的預後，並降低併發症或死亡風險。

李德敏醫師也表示，新生兒在出院後仍有機率發生隱形缺氧，呼籲家長若發現嬰兒呼吸會喘、四肢發紺等症狀，要立即回醫院檢查，以防缺氧造成的後遺症。

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