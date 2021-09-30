阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光

▲梁姓婦人為了料理一家大小的三餐，颱風天仍到這間果菜行買菜，卻因為1把青蔥沒有結帳淪為階下囚。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

桃園市一名梁姓老婦人（73歲），本月4日到位於中壢區民權路上1間果菜行買菜，拿了1把價值30元的青蔥忘了付錢，走出門口時被店員發現，將她叫回店內。梁婦當下要拿錢結清，店員堅決不收還報警，而警方到場後，將她從果菜行一路帶上警車，上車後又將她銬上手銬，從菜市場到警局，街坊鄰居全看得一清二楚，讓老婦人相當受傷，「怎麼當下只是腦筋不好使，造成這麼嚴重的後果。」

「我真的只是忘記，那天我身上帶著3萬多元的現金，警察都有看到，我要拿菜錢給他（店員），他就堅持不收。」梁婦回想當時狀況，緊握的手不斷顫抖，而梁婦的兒子坐在旁邊，看著年邁的母親，眼中滿是不捨與心疼。

還原當時的狀況，老婦人到該間果菜行想要買菜，但是正逢颱風天，果菜行內沒有太多的蔬菜，她隨手拿了一把蔥放到菜籃內，之後又在店內東逛西看，卻忘記還沒付錢，就往門口走，這時店員看到梁婦，馬上將她叫了回來。

驚覺自己忘記付錢，梁婦馬上拿出百元鈔票，要交給店員將欠款結清，但店員卻堅持不收錢，2人在店內為了這張百元鈔票推來推去。「我要拿錢給他，他們就是不收，一直罵我，還要我找家人來。」梁婦說，雙方就這樣在店內僵持不下，接著她被帶進店面後方的小房間，老闆娘也加入戰局，對著她瘋狂飆罵，店員還頻頻大聲喝斥，叫她要兒子「出來處理」。梁婦不解，「我身上有帶很多錢，幹嘛一定要我兒子來。」

由於梁婦的兒子當時遠在越南，無法馬上到場，最後店家報案，中壢興國派出所出動2台警車，停在距離果菜行約200公尺的路口，員警到果菜行內將老婦帶回，一路拉著梁婦在路上走相當屈辱，這短短的距離成了老婦人心中過不去的坎，直至今日她仍無法忘記那一天的屈辱。

▲梁姓婦人在家人的陪同下受訪，舉起手模擬當天被上銬的過程，她仍害怕的不斷哭泣顫抖。

「我很配合警方的作為，當下也願意到派出所去，但為什麼要把我上銬，真的好丟臉。」梁婦心寒表示。

梁婦兒子也說，「我知道我們錯在先，但是他們不能這樣抝人，我媽媽都說要付錢了，而且當時她只是走到門口而已。」看到老母親回到家後，每天都坐立難安，甚至會恐慌得睡不著，做兒子的真的很心疼。

針對遭控執法過當一事，桃園市警局中壢分局表示，當時接到報案後，隨即派員前往，當下梁婦雖有表示願意拿錢將欠款結清，但由於《竊盜罪》屬公訴罪，因此警方仍需依法辦理。警分局解釋，當下並無馬上將梁婦上銬，而是將她帶上警車、載返駐地時才上銬。此外，該店家是否時常因為顧客忘記或者漏付款而報警，警方則說，是有接過該間店家幾次報案，但頻率不一定。

同時本刊也致電該間果菜行詢問當時狀況，老闆表示，「梁姓婦人偷竊是事實，當時依法報警，會請她通知兒子到場，是為了告訴他老婦人的狀況，並沒有要敲詐，而小房間只是暫時讓她在那邊。」老闆澄清，「我的出發點只是希望能夠和平處理這件事，不希望她吃上官司。」

▲位於這間果菜行附近的興國派出所接到報案後，馬上派出2輛警車到場將老婦人逮捕。

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▲因為一時糊塗遭警方逮捕，梁姓婦人從此羞愧地不敢到菜市場買菜。

周遭店家知道此事後，向老婦人家屬透露，這間果菜行遇到忘記付錢的老人常報警處理，甚至還有人付出萬把塊才將自家長輩「贖」回家。

「事後我們有去（果菜行）附近的店買東西，他們知道我媽媽的事情，說這間店已經發生過好多次這種事，他們不會讓客人付錢走人，都會要他們的家人來處理。」梁婦的兒子向記者表示。

除此之外，鄰近店家還向梁婦家屬透露，這間果菜行在當地相當有名，每年都會發生好幾起這種事件，之前有一個阿伯跟這間店買了好多菜，之後只有一把菜沒有算到錢，店員就要阿伯叫他開公司的兒子到場，那次就花了3萬多塊，才把阿伯帶回家。

本刊調查，梁婦兒子在越南開設成衣工廠，家境相當優渥，9月4日正逢璨樹颱風來襲，梁婦為了張羅一家大小的三餐，仍冒雨出門買菜，她到中壢區民權路上1間果菜行，離開時卻因1把忘了付錢的青蔥而成為階下囚。

「老人家有時候會忘東忘西的，我拿了那把蔥，就直接往門外走，才剛出店門口老闆就叫我回來。」梁婦回到店內後，馬上發覺手中的葱忘記付款，當下拿出百元鈔票，想要把款項結清，但老闆卻打死不收錢。

對此，本刊求證果菜行業者，老闆表示，「會要求小偷家屬出面處理，是希望能夠和平處理此事，並且讓家屬知情，預防小偷下次犯案，並非是要向人敲竹槓。」老闆娘則說，「不管是不是忘記，偷就是偷了。」此外果菜行老闆表示，因為當下梁婦說家人都不在家，最後才會報警。

而針對鄰居指稱有阿伯家屬花錢贖回自家長一事，老闆則堅稱沒有藉故敲詐，「那個竹科老闆是來道歉的，並沒有給錢，的確有的小偷家屬事後會包幾千塊紅包給我們，希望我們不要追究。」

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