10月防疫新規上路　「6縣市鬆綁措施」重點一次看

▲隨著10月來臨，包含台北市在內的6個縣市防疫措施亦有所調整。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台灣本土新冠肺炎疫情趨緩，民眾的疫苗施打率也逐漸上升，但仍不能掉以輕心，全國疫情二級警戒仍繼續施行；而包含北市在內的6個縣市，也針對景點、機構、活動等制定出新的防疫措施，民眾仍須多加注意，以免不小心觸法。

根據《中時新聞網》報導，隨著10月到來，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、台南市、金門縣等6個縣市在內，亦推出了新的規範，民眾務必確實遵守，以免無意中再度造成疫情破口。

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基隆市：

1、市場（夜市）攤商改採取鼓勵方式而非強制戴面罩，但仍禁止民眾邊走邊吃。



2、圖書館恢復正常開放，但進入仍須全程佩戴口罩。

3、里民活動中心室內人數以80人為限，項目限制為無肢體接觸課程並禁止飲食及卡拉OK。

4、基隆嶼恢復正常登島人數及載客運能、大武崙沙灘取消出入口封閉管制；外木山、大武崙及望海巷等第二類漁港開放垂釣區。

5、完成疫苗接種14天的國高中可辦理校外教學。

台北市：

1、長照機構及醫院特殊病房（如：加護、兒童和癌症病房）恢復探病。

2、公園兒童遊戲場重新開放，啟用新設的中正河濱公園兒童遊戲場。

3、在國、高中學校學生接種疫苗滿14天前提下，10／5起可辦理校外教學，10／7起校園場地可開放租借，國小則暫不開放。

新北市：

1、醫療機構每日固定時段開放探視，每次2人為限；長照機構開放探視，以3人為限。

2、開放公園兒童遊戲場、熊猴森公園容留上限為1000人。

桃園市：

1、電子遊戲場所、網咖、MTV、KTV、桌遊及麻將館等休閒娛樂場所「採申請制」，經市府審核後可於10／5起恢復營業。

2、開放市民活動中心及長照據點，但仍禁止現場共餐，活動中心禁止開放卡拉OK。

台南市：

1、醫院陪、探病規定新規，陪病者維持1人，每名住院病人每次最多2名訪客。

2、住宿型長照機構請假外宿返回機構，須出具返回機構前3天內採檢之自費篩檢陰性證明；返回機構第7天與第14天須各進行1次自費篩檢。

金門縣：

10／1起入境尚義機場，持3天內陰性核酸檢驗（PCR）或抗原快篩、或完整接種二劑新冠肺炎疫苗達14天者，均可免篩。

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