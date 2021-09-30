12生肖10月財運解析！「6生肖」勢不可擋...有錢又快樂

▲時序進入10月，各生肖財運表現不同。（示意圖／shutterstock）

圖文／CTWANT

明天就將進入10月，也代表2021年即將接近尾聲了，今年歷經新冠肺炎疫情與產業轉型等問題，大家覺得今年的運勢，截至目前為止表現如何呢？命理網站「生肖運勢天天看」，公布了最新有關於十二生肖10月的財運解析，屬鼠、虎、兔、蛇、馬、狗的人財運較佳，可望穩定生財，但提醒屬牛、龍、羊、猴、雞、豬的人容易破財，對金錢的使用，最好要謹慎小心，以免吃大虧。

生肖鼠

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屬鼠的人10月財運不錯，事業帶動財運，正財運穩健，薪水、獎金、投資等都會有收穫。無論哪個行業都能有不錯的收入，只要好好努力，一定會財源廣進。

生肖牛

屬牛人10月運氣急轉直下，容易破財，建議凡事不要強出頭，避免與人爭吵，以免到最後得破財消災。而創業者與人合夥一定要多考慮，慎防被詐騙。

生肖虎

屬虎人10月有貴人，有偏財，貴人能成為累積財富的助力，要多和熟人聯繫。生活中驚喜多多，總是能得到出乎意料的財富。

生肖兔

屬兔人10月有付出有回報，正財運不錯，薪水和投資能有理想的收穫。八方來財，賺錢機會變多；才華橫溢可得貴人青睞，名利兼得。

生肖龍

屬龍人10月有倒霉之事，感覺會特別不順，連帶使財運也受影響，收入不佳，應克制購物慾，以免錢不夠花。

生肖蛇

屬蛇人10月思維活躍，心態穩定，非常利於求財。運氣好容易得到金錢，可以好好享受購物帶來的樂趣，既快樂又有錢，還很有口福。

生肖馬

屬馬人10月人緣好，有貴人相助得到財源，求財變的順利。上班族積極熱情，靈感不斷，獎金拿不停。經商者可望接到大訂單，賺錢賺到手軟。

生肖羊

屬羊人10月做事不容易成功，求財也變得艱難，不適合處理金錢事務，切不可操之過急。做重大決定要三思而後行。

生肖猴

屬猴人10月和財富無緣，嚴重影響收入，處理金錢之事要小心，否則將會虧損，多存善心，會有好福報。

生肖雞

屬雞人10月口舌是非多，要注意謹言慎行，遇到小人找麻煩，不用跟他計較，用實力打敗對方最實在。

生肖狗

屬狗人10月能得到朋友的幫助，非常幸運，能夠獲得資助，投資更游刃有餘，業務性質工作者業績變好，客戶源源不斷，財源滾滾。

生肖豬

屬豬人10月精神壓力大，身體容易出小毛病，財運下降，盡量少管閒事，否則會有破財危機，同時建議減少購物，開源節流。

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