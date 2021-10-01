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茶葉蛋剝開竟「沒蛋黃」！　照片曝光網友羨：買到賺到耶

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▲一顆茶葉蛋竟沒有蛋黃。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」臉書）

圖文／CTWANT

聞著淡淡的茶葉清香，再將經過茶水充分浸泡的雞蛋吃進口中，除了能獲得飽足感之外，還能留有茶香的餘韻，是不少人早餐的最愛。1名網友上個月（9月）27日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，自己從麵攤買來茶葉蛋，正準備大快朵頤時，卻發現其中1顆竟然沒有蛋黃，讓他感到相當驚喜，照片曝光後，引起不少網友討論。

原PO近日在臉書社團「爆廢公社公開版」開玩笑發文表示自己中了大獎，「第一次買到沒蛋黃的茶葉蛋。」並PO出一盤已經切開的茶葉蛋照片，只見下方一顆茶葉蛋內中一片光滑，全都是蛋白卻沒有蛋黃。

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照片曝光後，許多不愛吃蛋黃的網友則紛紛留言表示羨慕，「好幸運！我也想吃無蛋黃的」、「買到賺到耶，我不喜歡吃蛋黃」、「我喜歡純蛋白」、「好好喔！最喜歡吃蛋白」、「我超愛全蛋白」、「全蛋白也太美味了」、「真是開眼界了」、「好羨慕喔！！！希望以後我買到的都沒蛋黃。」

有網友搜出「沒有蛋黃」的成因，是因為母雞下蛋時，卵原細胞進行減數分裂時，在形成卵細胞的期間發生分裂異常所致，並非因為母雞生病的緣故。然而，如果母雞產的蛋經常沒有蛋黃，便要懷疑可能是母雞輸卵管狹窄或阻塞，或是母雞發育尚不完全，但無蛋黃的雞蛋食用後並不會對人體造成不良影響，外界不需過度擔心。

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