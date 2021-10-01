快訊／花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

記者柯政誟、戴若涵／花蓮報導

位於花蓮市國聯五路的漫波假期飯店，日前提出永久停業申請，1日進行拆除作業，不料，整棟7層樓高的建築物下午3時許竟應聲倒塌，橫躺路中央，當場壓毀多部臨時停放在路邊的汽機車。

事發當時，不少民眾被倒塌的巨響嚇到，隨即報警處理。警消獲報到場進行搜救，目前已拉起封鎖線，要確認現場有無人員受困、傷亡。至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲▼飯店拆到一半竟倒塌，警消趕赴現場搜救，目前傷亡仍未知。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

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