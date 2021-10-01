澳洲鎖國18個月 　總理莫里森：準備好重新出發

▲澳洲總理莫里森宣布重啟國門。（圖／路透）

實習記者廖翊慈／綜合報導

澳洲針對疫情實施邊境管制，至今已長達18個月，期間嚴格控管民眾出入境。澳洲總理斯科特·莫里森(Scott Morrison)於今(10/1)日宣布將在11月重新開放邊境。他表示，「是時候該把原本的生活還給澳洲人了」。

澳洲疫情爆發初期自2020年3月20日起，開始嚴格實施邊境管制，期間禁止民眾出國及回國，成為全球數一數二完全落實邊境管制的國家。莫里森表示，「落實邊境管制雖拯救了許多生命，但澳洲人民做出了巨大的犧牲，孩子無法上學，喪禮無法舉辦，家人無法團聚，對於整個澳洲來說，是一個非常沉重的事情」。

據澳洲官方統計，目前澳洲已接種第一劑疫苗的人民佔78%，其中55%已完全接種疫苗。莫里森盼下周將完全接種率提升至70%，能於11月鬆綁邊境管制時，讓人民能更安心的旅遊。

▲澳洲疫苗接種率達78%，成解封關鍵。（圖／路透）

莫里森也宣布，已接種疫苗的人民可選擇7日居家隔離，免於支付巨額的強制性14日飯店隔離。最後他也表示，在高接種率的情形下，該將原本的生活還給人民，「我們正在為11月的開放做出努力，澳洲已經準備好重新出發」。