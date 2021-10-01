垃圾人山區賺錢正嗨　敗在平行空間有手機拍下「英姿」

▲熱心的山友將亂倒廢棄物的車輛蒐證錄影後，提供給警方，警方以車追人循線逮捕3人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警方日前接獲1名熱心的登山客報案，表示在後龍鎮南港里山區，有人在傾倒廢棄物，並把蒐證錄影的畫面提供給警方；警方循線查獲涉案車輛，經通知車主到案說明及調查後，另發現有其他2名犯嫌涉案，將3人涉嫌違反廢棄物清理法函送苗栗地檢偵辦。

警方表示，員警接獲通報後立即趕赴現場，發現紅磚、水泥、木板、玻璃及麻布袋等多樣廢棄物被棄置該處，立即協請苗栗縣政府環保局派員到場會勘，認定有違反廢棄物清理法之嫌。經過濾登山客提供之線索後，調閱附近所有相關監視器畫面，循線查獲涉案車輛。

▲▼警方到達後發現，大批紅磚、水泥、木板、玻璃及麻布袋等多樣廢棄物被棄置該處，造成環境嚴重汙染。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南分局副分局長張中表示，經通知車主到案說明及調查後，車主坦承多次於該處傾倒廢棄物，另有其他2名犯嫌涉案，3人涉嫌違反廢棄物清理法46條，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。員警偵辦後將全案函請苗栗地方檢察署接續偵辦。

警方也藉此呼籲，廢棄物之貯存、清除、處理或再利用均須合法，違法棄置廢棄物，將面臨極重的刑事責任，因而遭破壞的環境也難以恢復，切勿因小失大、損人害己。

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