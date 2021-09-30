國道1重大事故！4車追撞「2人甩出小貨車」　夫當場死亡妻重傷

▲遭撞的小貨車駕駛先受困車內，隨後又遭後方車輛追撞，造成夫妻2人飛出車外，駕駛慘死路中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

國道1號南下苗栗段，29日深夜11時許發生死亡車禍；1輛大貨車疑疲勞駕駛，失控撞上前方小貨車，造成小貨車翻覆中線，後方另輛小貨車未注意前方意外，又撞上翻覆小貨車，造成翻覆小貨車內一對夫妻甩出車外，駕駛當場死亡，其妻也受重傷；至於確切事故原因，仍有待警方調查釐清。

據了解，1輛由吳姓男子（33歲）所駕駛的大貨車，行駛國道1號南下130K苗栗公館路段時，疑似疲勞駕駛，不慎撞上前方剛從夜市收攤，準備回苗栗的劉姓小貨車駕駛（44歲）及郭姓妻子（41歲），造成小貨車失控翻覆路中，夫妻2人卡在車內無法動彈。

▲▼事故現場一片凌亂，小貨車駕駛的妻子也被甩出車外重傷送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

死者妻子向警方表示，當時她和先生被大貨車追撞後，剛解開安全帶，還坐在車內時，立即又被隨後而來羅姓駕駛的小貨車追撞，夫妻2人才被抛甩到車外，先生重摔國道上，腦漿迸出當場沒了性命；因天色昏暗，最後吳姓自小客車還撞上散落物，整起事件導致4車受到影響。

事故發生後，苗栗交流道附近南下路段一度全面封閉，一直到30日凌晨2點半多才排除事故恢復正常通行。已知4駕駛都無酒駕，詳細意外原因，還待釐清中。

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