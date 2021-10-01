新北公托粉專驚見倒奶超凶美女　他重開好幾遍「晨型人幸福」

記者黃翊婷／綜合報導

有2.7萬多人追蹤的新北市社會局公托臉書粉絲專頁「友善公托幸福新北」，昨日（9月30日）早上的限時動態，竟然出現一張巨乳美女圖，讓不少爸爸媽媽看了覺得很不好意思，也掀起部分網友討論。事後，粉專小編已經立即將圖片刪除。

▲彭盛韶在臉書曬出截圖。（圖／翻攝自Facebook／彭盛韶）

時代力量智庫副執行長彭盛韶在臉書PO文中提到，9月30日一早6時醒來滑手機，看到粉專「友善公托幸福新北」的限時動態嚇了一跳，還特地開了好幾遍怕看錯，「沒想到新北社會局會用這麽友善的方式，帶給晨型人幸福。」因為限時動態中的圖片，是一名長髮美女大秀「事業線」的清涼照，相當火辣。

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「特此截圖留念，剛剛查已經刪了，但凡走過必留痕跡，啾咪。」彭盛韶最後還在文末調侃，社會局同仁也太早起了，辛苦了。其他網友也紛紛留言猜測，「或許是忘了設定手動批准標籤」、「可能是要貼美女早安圖時選錯了」、「應該是被盜帳號」、「有點幽默呢」、「早起的鳥兒有蟲吃」。

據了解，圖中的長髮正妹是一名擁有26萬多人追蹤的網美。不過，由於粉專「友善公托幸福新北」主要提供一些托育資訊，追蹤者大多為爸爸媽媽，一早看到這樣的清涼圖片，也讓不少爸媽覺得很尷尬，究竟為何會發生這樣的失誤，仍有待進一步釐清。

▼「友善公托幸福新北」粉專擁有2.7萬多人追蹤。（圖／翻攝自Facebook／友善公托幸福新北）