▲中市府攜手亞哥青商，選拔台中在地優秀青年創業家。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府經發局與台中亞哥國際青年商會，攜手舉辦「台中市在地優秀青年創業家選拔」，今（30）日舉行在地優秀青年創業家表揚與青年創業論壇及創業資源交流媒合會，鼓勵台灣各地的青年創業家，或是海外歸國的青年創業家，來台中這片創業沃土生根。

第三屆「台中市在地優秀青年創業家選拔」系列活動，包含在地優秀青年創業家選拔暨表揚、創業資源交流媒合會以及青年創業講座，讓更多在地創業青年可以在此獲得經驗知識、人脈與育成加速三方的資源媒合。

亞哥國際青年商會會長黃姵婕表示，今年與台中市經發局聯合主辦，不只是對台中在地優秀青年創業家的認可，也是對亞哥青商的認可。

「台中市在地優秀青年創業家選拔」匯聚產、官、學、研、公民團體、公協會、社會賢達等七大領域的第三方公正評審，對參賽者進行評選，透過表揚其傑出成就與青年奮發向上的成功故事，激勵台中市18歲至40歲的青年，在事業上表現卓越，對在地作出貢獻。同時提升台灣社會對年輕人的信心和信任，鼓勵青年積極創業，為在地做出貢獻。

今日活動除了表揚典禮之外，也邀請業界如心之谷教育園區、Genous即意識、豐邑建設、鑫記萬豪開發、沁木手作成功企業家、逢甲大學育成與技術授權中心、資本創投家、學術研究單位、眾籌平台、政府相關單位首長及社會賢達共同到場，和在地優秀青年創業家得獎者及入圍者進行創業資源交流，為在地的優秀創業青年提供實質的創業經驗與資源。