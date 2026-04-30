雲檢走入沿海鄉鎮與綠能業者對話　防堵不法介入

▲雲林地檢署跨機關合作建立通報與檢舉管道，4月14日前往首美電六股份有限公司案場訪視。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為強化打擊妨害綠能產業發展的不法勢力，並深化與產業及地方的合作關係，雲林地方檢察署近期啟動跨機關聯合訪視行動，走入綠能業者與沿海鄉鎮，透過實地了解與面對面交流，掌握產業運作現況與潛在風險，同時建構更緊密的通報與防護網絡，展現守護綠能發展的積極作為。

雲林地檢署主任檢察官朱啓仁4月14日、15日及17日率領「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」成員，會同雲林縣調查站、縣府政風處、縣警局刑事警察大隊及臺西分局等單位，前往首美電六股份有限公司、台灣和瑄綠能股份有限公司、泰源電力股份有限公司及政仁能源股份有限公司進行聯合訪視。

透過案場導覽與座談，深入了解業者在申設流程、法規適用及營運過程中所面臨的實務困境與潛在風險，並即時提供法令宣導與協助，強化企業法遵意識與風險控管能力。除走入產業端，地檢署也同步掌握地方行政推動現況，分別於4月14日、15日、24日及29日前往台西、口湖、麥寮及四湖等沿海鄉鎮，與鄉鎮公所首長進行座談交流，廣泛蒐集基層意見。

地檢署表示，透過直接溝通，釐清地方在推動綠能政策過程中的挑戰與需求，並促進中央、地方與產業之間的協調合作，提升政策落實效率。此次行動除著重交流外，也同步建立暢通的陳情與檢舉管道，強化聯繫窗口功能，讓業者在遭遇不法干擾或發現疑似犯罪時，能即時反映並獲得協助。同時透過跨機關協調機制，進行風險辨識與預警部署，從源頭降低不法勢力介入的可能。

雲林地檢署強調，能源安全攸關國家安全，綠能產業是能源轉型的重要關鍵，對於任何妨害產業正常發展的違法行為，司法機關將積極蒐證、嚴正查辦，展現公權力執法決心。未來也將持續透過跨機關合作與多元溝通機制，深化與產業及地方的夥伴關係，打造安全、透明且永續的發展環境，確保能源政策穩健推進。

▲4月15日於雲林縣口湖鄉公所訪視。（圖／記者游瓊華翻攝）