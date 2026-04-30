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綠能結合廉潔教育　雲林推創意繪本前進校園

▲政風室主任化身說書人，以生動方式傳達誠信與綠能概念。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲政風室主任化身說書人，以生動方式傳達誠信與綠能概念。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣環保局為深化學童對廉潔與誠信價值的認識，攜手衛生局與元長鄉公所共同編撰廉政教育繪本《新森活－蹦蹦的森林魔法》，今（30）日在文興國小舉辦故事宣講活動。透過充滿想像力的森林故事，引導學童認識綠能發展與廉潔治理的重要性，現場氣氛熱絡，笑聲與互動不斷。

環保局說明，繪本以「森活村」為背景，描述小動物們為建設再生能源設施，卻遭遇官商勾結等不法勢力阻撓，歷經波折後終讓公平正義得以伸張，讓綠能重新點亮生活。藉由生動情節鋪陳，學童不僅理解太陽能等再生能源概念，也在故事中體會誠信與守法的核心價值，將抽象的廉政理念轉化為具體可感的生活經驗。

雲林縣環保局長張喬維表示，縣府持續推動校園品德教育，今年更結合「2026雲林童樂會」於各校設攤辦理廉政快樂學習營，讓學童在遊戲與互動中學習誠信觀念。此次跨局處合作深入校園，特別以學童視角設計繪本內容，並由政風室主任陳大中擔任說故事者，以淺顯語言傳達「廉潔誠信」與「綠能永續」的連結，提升學習成效。

活動現場，學童在老師帶領下踴躍參與，不僅認識再生能源的多元樣貌，也從故事延伸至日常生活，理解誠實與守法的重要性。透過寓教於樂的方式，逐步培養道德判斷力與環境意識，讓廉潔觀念向下扎根。

此外，張喬維也提醒，普發現金一萬元申請期限將於4月30日截止，民眾應提高警覺防範詐騙，避免受騙上當。針對去年7月上路的公益揭弊者保護法，環保局亦設計「四格漫畫」教材，將身分保密、工作保障及人身安全等概念轉化為生動圖像，鼓勵民眾勇於揭弊，共同守護公共利益，營造廉潔透明的治理環境。

 

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