五一連假台東加強交通疏導　警力全線部署確保景點與市區順暢

▲台東警加強交通維持與違停取締。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導



勞動節3天連假自5月1日至5月3日登場，預期將湧現以休閒旅遊為主的車流。台東縣警察局提前規劃交通疏導與管制專案勤務，針對主要幹道與觀光熱點加強部署警力，並協調施工單位於連假期間暫停施工，以維持道路通行順暢。

警方指出，本次疏導重點涵蓋省道台9線、台11線及台東市區主要幹道，包含新生路、更生路、中山路、正氣路、大同路及中華路等路段，將依即時車流狀況機動派員疏導，確保交通運行穩定。

在觀光熱區部分，包括池上伯朗大道、初鹿牧場、多良火車站、知本溫泉及大武之心南迴驛站等景點，將加強交通指引與秩序維護；同時，台東火車站、知本火車站、富岡漁港及公車轉運站等交通樞紐周邊，也將強化違規停車取締，以避免影響車流進出。

針對易壅塞路段如台9線松子澗段（約394.8公里處）及金崙大橋北端（約397.2公里處），警方將持續監控車流狀況，必要時即時調整疏導措施，各分局亦編組「快速交通疏導小隊」待命，遇有事故將立即排除，以降低回堵風險。

此外，連假期間警方也將加強取締酒後駕車、違規停車、危險超車及其他重大交通違規行為，尤其針對市區主要幹道與商圈周邊持續維持交通秩序。

交通警察隊隊長吳昇忠提醒，用路人出發前應確實檢查車況，行駛途中可透過「台東即時交通資訊網」或收聽警察廣播電台FM94.3掌握最新路況，若遇壅塞路段請配合現場員警指揮，共同維護連假期間交通順暢與行車安全。