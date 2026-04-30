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從光盤到惜食小尖兵！　台南校園午餐減廚餘半年降36%

▲台南市推動校園午餐廚餘減量計畫，成功降低剩食率達36%。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市推動校園午餐廚餘減量計畫，成功降低剩食率達36%。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為兼顧學童營養與減少食物浪費，台南市教育局推動「廚餘減量徵選獎勵計畫」，結合飲食教育與供餐管理，從源頭改善學生用餐習慣，打造校園惜食新文化。經推動後，114學年度第一學期校園廚餘量已成功減少36%，成果顯著。

市長黃偉哲表示，學校午餐是孩子每日最重要的營養來源，推動廚餘減量不只是為了減少浪費，更希望透過精準供餐，讓孩子「吃得飽、吃得好、吃得健康」，同時兼顧營養均衡與餐食品質，讓每一份午餐都發揮最大價值。

教育局長鄭新輝指出，因應去年10月非洲豬瘟事件引發食安關注，教育局自11月起全面督導各校推動菜單優化、精準供餐與惜食教育。今年3月再進一步推出「廚餘減量方案甄選獎勵計畫」，依學校規模提供2000元至1萬元不等的加菜金補助，首年試辦即吸引12校參與，展現校園自主改善的行動力。

▲台南市推動校園午餐廚餘減量計畫，成功降低剩食率達36%。（記者林東良翻攝，下同）

教育局說明，各校從制度設計、行為引導到環境營造提出多元策略，包括推動「光盤計畫」與廚餘排行榜，透過班級競賽選出惜食典範並公開表揚；也有學校以水果或健康點心作為獎勵，例如運用台南在地食材製作木瓜牛奶，提升學生參與動機。

此外，部分學校更進一步營造惜食文化，讓學生擔任「惜食小尖兵」，透過海報、標語與短劇宣導理念，讓珍惜食物的觀念融入日常生活，從校園扎根。

▲台南市推動校園午餐廚餘減量計畫，成功降低剩食率達36%。（記者林東良翻攝，下同）

第一線實務方面，新南國小營養師楊翬玲表示，透過蔬菜減量競賽結合餐前5分鐘教學影片，引導學生從感官體驗認識蔬菜營養，逐步養成均衡飲食習慣；西港國中代理校長黃新富則指出，學校結合閱讀課程導入惜食議題，讓學生理解食物背後的資源與勞動價值，並透過每週午餐回饋機制，即時調整菜單與烹調方式，從源頭降低剩食。

▲台南市推動校園午餐廚餘減量計畫，成功降低剩食率達36%。（記者林東良翻攝，下同）
教育局強調，未來將持續透過優化菜單設計、深化飲食教育與強化供餐管理，讓「惜食」成為學生的日常習慣，進一步從校園擴散至家庭與社會，共同打造健康且永續的飲食環境。

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