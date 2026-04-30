賴純純《光成為海》台東美術館登場　打造沉浸式展覽

▲賴純純《光成為海》台東美術館登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

東漂藝術家賴純純全新創作實驗個展《光成為海｜作品作為場》，30日起至6月14日在台東美術館展出。展覽延續其長年創作脈絡，將展場轉化為可感知、可參與的「活的展覽空間」，讓觀眾走入作品之中，成為整體藝術場域的一部分。台東縣長饒慶鈴也親自出席開幕，邀請民眾一同感受光影與自然交融的藝術能量。

饒慶鈴表示，賴純純長期移居台東都蘭，作品深受東海岸光線、海洋與自然節奏影響，此次展覽可視為其藝術創作的階段性集成。其中，曾於大阪世博展出的巨型雕塑〈希望之花〉也同步於台東美術館中庭展出，在自然光影變化下呈現不同視覺層次，象徵生命與希望的延伸。

賴純純指出，此次展覽在台東具有特殊意義。她認為台東的光線、海洋、空氣與時間節奏，使「生成」不再是抽象概念，而是一種可被身體感知的存在。展覽期間，她亦將依創作靈感不定期調整展場內容，持續加入新元素，使作品隨時間流動而演變，體現其所倡導的「自由生成美學」。

文化處說明，本次展覽共規劃八大展區，透過雙展廳空間結構，建構由室內延伸至戶外的感知路徑。在山歌展廳中，以大型裝置作品〈光為山〉為核心，運用鋼材廢料構築結構，透過光影變化形塑空間張力；海舞廳則以〈光為海／黑潮〉為主軸，結合鏡面反射特性，使觀者視角隨移動而改變，呈現如海面波光般的動態視覺效果。

此外，展覽期間亦將於5月30日舉辦「臺日交流自由生成美學座談會」，邀請日本九州產業大學藝術與設計研究中心所長栗田融教授率團來訪，透過座談與工作坊，探討生成美學於當代策展與藝術教育的應用與發展。展覽相關資訊可至台東美術館官網查詢。