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帶著狗狗玩樂園！劍湖山推「人寵共遊」打造最潮連假

▲劍湖山世界連假提前開放水樂園設施，吸引遊客戲水消暑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲劍湖山世界連假提前開放水樂園設施，吸引遊客戲水消暑。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

五一勞動節三天連假將至，主題樂園搶攻旅遊商機，位於雲林的劍湖山世界今年主打「人寵共遊」與清涼消暑雙主軸，不僅提前開放水樂園設施，更首度鬆綁入園規定，推出限定「毛孩日」，讓不少視寵物如家人的飼主直呼期待，預料將掀起一波連假出遊熱潮。

園方表示，因應氣溫逐漸攀升，5月1日至3日連假期間，將搶先開放多項水上設施，包括大碗公、龍捲風、大船塢及氣墊濕樂園等人氣設施同步登場，遊客可在高速滑行與水花飛濺中消暑降溫，感受提早到來的夏日氛圍。

▲劍湖山世界連假提前開放水樂園設施，吸引遊客戲水消暑。（圖／記者游瓊華翻攝）

除消暑玩法外，園區也鎖定女性族群推出「花漾女神」優惠活動。園方指出，自4月27日至5月10日，只要女性遊客穿著全身50%以上連續印花服飾入園，即可享99元暢玩優惠，同行親友最多4人也可享499元優惠票價，並可參加拍照打卡抽住宿券活動，增添遊園樂趣。

值得一提的是，隨著毛小孩逐漸被視為家庭成員，旅遊型態也出現轉變。園方首度於5月1日推出限定活動「毛毛咪呀！毛孩霸山日」，開放犬隻入園，規劃拍照打卡、寵物市集、獸醫健康講座與闖關集章等內容，讓飼主可帶著毛孩一同參與樂園體驗。

其中「海神號」設施更將開放毛孩登船拍照，成為話題亮點。園方提醒，活動採預約制並限量開放，僅限狗狗入園，飼主須事先完成線上購票及相關文件填寫。此外，針對規劃兩天一夜行程的遊客，劍湖山渡假大飯店也同步推出「寵粉無極限」住宿專案，主打一站式旅遊體驗，結合住宿、早餐與樂園門票，並依房況提供升等服務，吸引旅客延長停留時間。

業者指出，隨著民眾生活型態改變，將寵物視為家人的「毛孩經濟」逐漸發酵，旅遊市場也朝向多元與情感連結發展。此次連假活動結合消暑娛樂、穿搭優惠與人寵共遊體驗，盼打造更具溫度與記憶點的旅遊場景，搶攻連假人潮。

▲劍湖山世界連假提前開放水樂園設施，吸引遊客戲水消暑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲毛孩首度開放入園，飼主可帶著狗狗參與樂園活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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