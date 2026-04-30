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雲林平房惡火釀雙亡張麗善上香　各界愛心湧入助家屬度難關

▲夜市慈愛會理事長將善款親交家屬，表達關懷與支持。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲夜市慈愛會理事長將善款親交家屬，表達關懷與支持。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

斗六市湖山里28日發生一起平房火警，造成高齡92歲及60歲的一對母子不幸罹難。事件發生後，縣府及斗六市公所除媒合相關資源提供協助，縣長張麗善今（30）日率縣府社會處長林文志，偕同斗六市長林聖爵、湖山里長鄧玉足等人與夜市慈愛會理事長陳鴻榮至八德生命園區上香致意、慰問罹難者家屬。

雲林縣長張麗善表示，相當感謝社會各界善行，在善心人士與團體協力下，相關資源已陸續到位。尤其，社團法人雲林縣夜市慈愛會愛心不落人後，在不幸事件發生後立即表達協助喪葬補助費及房屋修繕費各25萬元，合計50萬元；斗六觀光夜市捐款20萬元；另由斗六市公所辦理市民意外保險理賠，每人10萬元，共計20萬元，以及公所慰問金2萬元。

縣長張麗善在社會處長林文志陪同下慰問罹難者家屬，並致送慰問金10萬元，表達對罹難者家屬遭遇的關心與協助；陳鴻榮理事長於亡故者停靈處將善款親致罹難者家屬表達關懷，願罹難者一路走好。張縣長另指示縣府社會處積極協助家屬治喪及後續家園重建事宜。

針對斗六市湖山里近日發生住宅火警造成傷亡，斗六市長林聖爵第一時間即指示市公所各單位啟動協助機制，全力協助家屬處理喪葬事宜及相關行政程序，從速辦理各項社會補助申請，減輕家屬負擔，陪伴家屬度過難關。

雲林縣夜市慈愛會於2010年由50位熱心夜市打拼夥伴組成，由小額募集善款幫助無力殮葬家屬貧困人家，該會於2017年在張縣長任職立委期間及縣籍立委奔走推動下，立法院三讀通過「艱苦人條款」，使各縣市低收入戶塔位和火化費全免，讓低收入戶身後事更為圓滿，該會於2018年立案登記，更為積極行善施棺。

 

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