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勞退基金炒股案外案　經理人自肥8千萬「第一操盤手」也遭移送

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲前統一投信基金經理人孫民承涉嫌利用操盤勞退基金時，自己超前佈署買股獲利。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前統一投信基金經理人孫民承，原本是受託操盤勞工退休基金的經理人，卻涉嫌趁著接受指示操盤之際，自己超前佈署，涉嫌用親友帳戶買進遠百等特定股票，等勞退基金進場後脫手，套利約5千萬元；另外號稱「台股基金第一操盤手」的張繼聖也涉嫌類似手法，操盤統一投信2檔基金獲利3千萬元，2人涉特別背信罪，30日深夜一併遭移送台北地檢署。

早在北檢2月間起訴前勞金局官員游迺文，利用勞退基金配合寶佳集團炒作遠百公司股票案時，辦案人員就發現，接受政府全權委託操盤基金的統一投信公司副總闕志昌為配合炒股，指示孫民承約訪遠百人員，然後就運用持續下單買進遠百，當時闕、孫都被依游的貪汙共犯起訴。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲前統一投信基金經理人張繼聖，有台股基金第一操盤手之稱。（圖／記者劉昌松攝）

案經檢調持續追查，加上金管會金檢局檢查發現，原來孫民承不僅僅只是配合炒股，還涉嫌在得知勞退基金鎖定遠百股票後，偷用親友帳戶買進，等著基金進場把遠百股價拉抬，再伺機出脫持股，坑殺勞退基金。

另名前統一投信基金經理人張繼聖，號稱台股基金第一操盤手，曾讓統一大滿貫基金在短中長期績效都奪冠，卻被查出，涉嫌利用操盤統一強漢、統一大滿貫基金的機會，用類似手法，提前在市場上購買特定股票，等著拋給投資人集資的基金，初步分析2名基金經理人犯行各自獨立，共計獲利約8千萬元，現在也都已經離職。

檢察官認為，孫、張2人未盡善良管理人之注意義務及忠實義務，把自己個人利益放在勞退基金、投資人、公司利益之前，涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》特別背信等罪嫌，30日指揮調查局台北市調處兵分15路搜索，並約談孫、張等11人到案。

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