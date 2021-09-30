又是勞退基金遭殃　2經理人涉「超前部署」偷賺8千萬被約談

▲前勞金局官員游迺文爆發勞動基金弊案後，統一投信被稽查發現有2經理人也涉嫌坑殺基金投資人。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前統一投信基金經理人孫姓與張姓男子，涉嫌從2017年到2019年初，分別利用受政府委託操作勞退勞保基金，以及強漢、大滿貫基金時，先利用親友人頭在市場上購買遠百等特定股票，超前部署，等勞退等基金進場、股價上漲後脫手，2人共計獲利約8千萬元，檢調30日兵分15路搜索，並約談孫、張等11人。

據了解，本案是在前勞金局官員游迺文爆發涉嫌挪用勞動基金，配合寶佳集團炒股案後，金管會進行例行性金融檢查時發現的違規案件，初步分析孫、張2人犯行各自獨立，因未盡基金善良管理人注意義務及忠實義務，現在都已經被統一投信解職。

檢調追查，孫姓基金經理人，涉嫌在勞金局委託辦理勞退及勞保金全權委託投資時，先利用友人的證券帳戶購買遠百股票，等勞動基金進場再脫手，孫因此獲利約5千萬元。而張姓基金經理人，則是在幫統一投信操作強漢、大滿貫2檔基金時，也用相同手法，自行超前佈署，進場買股等著套利，獲利約3千萬元。

台北地檢署檢察官30日指揮調查局台北市調處，兵分15路搜索，並依違反《證券投資信託及顧問法》特別背信等罪嫌，約談孫姓、張姓以及相關案件嫌疑人共11人。

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