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快訊／北院「暖心微波爐」大逆轉　工友「2關鍵」可以留下來了

▲▼東吳大學北投5星級宿舍,性別友善廁所,洗衣間,各層樓的交誼廳,自習室,研討室還有微波爐烤箱及冰箱等各項配備設施。（圖／記者呂佳賢攝）

▲北院工友因提供微波爐使用，違反用電規定一度傳出遭辭退，如今逆轉回任。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院張姓工友日前因自掏腰包購買一台小型微波爐，放在法官辦公室供大家使用，被發現違反電器使用規定，面臨遭人力派遣廠商辭退命運，北院40名法官得知後，發起連署陳情，希望能留住張男，30日一度傳出張男確定無法留任，但晚間北院正式新聞稿指出，因張男「已反省並檢討」，北院同意包商留用，轉任其他科室繼續工作。

張姓工友是由包商派駐北院2年多，長期在台北地院5樓負責清潔、遞送公文等工作，工作表現與態度獲得法官肯定，與法官相處融洽，平常主要負責清潔、遞送公文等工作，因看法官用餐時間不固定，提供微波爐放在法官辦公室，與法官一起共用。

但是因為北院所在建築老舊，為免造成跳電或電線走火等意外，十餘年來不准私自攜帶使用瞬間高用電量的炊具，張男的微波爐在9月被發現，對來源和用途說詞反覆，北院通知包商依勞動契約適當處理。

40多名與張男接觸過的法官得知後，發起院內連署，希望幫張男保住工作，北院院長黃國忠也在法官內部論壇承諾「會找出適當的解決方案」，30日一度傳出張男遭辭退確定的消息，但北院澄清表示，張男並沒有被包商辭退，事發後直到9月22日都在休假中。

北院表示，張男休假結束後，包商曾多次幫張男媒合派駐其他單位繼續工作，但都沒成功，由於張男事後已經向北院表示「反省並檢討違規疏失之行為」，且保證不會再犯，北院已經同意包商，即日起再派張男回北院其他科室工作，並無「被離職」或「留不住」之情形。

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