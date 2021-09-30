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社會 社會焦點 保障人權

總統府前亮刀！　他嫌凱燕「轟轟轟」太吵…車上下來2人秒逆轉

▲總統府博愛路一側增設鐵製防護欄杆，加強維安。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府前驚傳有人亮刀，結果竟是因為路人嫌路口等紅燈的車輛太吵，想教訓對方。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

徐姓男子日前走路到總統府前的時候，突然覺得路上停等紅燈的1輛保時捷凱燕休旅車很吵，繞道車後亮出折疊刀，猛敲後車門並咒罵五字經，車上駕駛和友人下車察看，徐男似乎見苗頭不對，馬上收起刀子，轄區警員上前將徐男帶走，依恐嚇等罪移送法辦。台北地檢署認為徐男沒在2男面前亮刀，不構成恐嚇，僅依妨害名譽罪起訴。

據了解，年約60歲的徐男自稱是空軍特戰司令部退伍，他日前步行走到總統府前的重慶南路、貴陽街路口時，突然猛敲凱燕的後車門猛敲，手上同時拿著折疊刀，似乎要尋仇吵架，沒多久，車上有2人開門走下來，情況一觸即發，府前憲兵密切注意，附近的中正一分局介壽派出所警員也獲報趕往。

沒想到此時徐男自己把折疊刀收起來，只是嘴巴仍不停咒罵髒話，甚至直指對方是黑幫分子，原本在凱燕車上的2人都一頭霧水，搞不懂怎麼回事，警員將情緒激動的徐男帶走訊問，原來是徐男覺得凱燕的引擎聲「轟轟轟」太吵，所以想教訓一下對方。

檢察官根據路口監視器畫面，確認徐男的確曾拿出折疊刀，但依看到有人下車又把刀刃收回，並沒有直接對人脅迫危害生命安全的樣子，因此不構成恐嚇罪，不過他咒罵五字經部分罪證明確，因此依妨害名譽罪嫌將他起訴。

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