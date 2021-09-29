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女街友「腰纏120萬現金」撿回收！網嘆：不如流浪者...真相曝光超心酸

大陸一名女街友看似落魄，但身上居然身懷鉅款。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲大陸一名女街友看似落魄，但居然身懷鉅款。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

大陸日前社群瘋傳一段影片，一名流浪女子被人發現在路邊落魄撿垃圾，看起來精神狀態不穩定，後來她被帶往河南南陽市精神衛生中心後，社工替她清理隨身物品發現，女子腰間竟然纏了約28萬人民幣（約新台幣120萬元）在身上，還有一些值錢的金銀首飾。消息一出，引發廣大網友哀怨，「看來我活得還不如一個流浪者」，而這名女街友為何身上有這麼多資產？原因也慢慢浮現。

據《極目新聞》報導，一名流浪女子入住南陽市第四人民醫院，社工在幫女子清理物品時，發現女街友身上纏了一摞摞現金，算算金額約有283662元的人民幣，還有一些金銀首飾，引來部分網友自嘆不如，哀怨回應：「看來我活得還不如一個流浪者」。

大陸一名女街友看似落魄，但身上居然捆著鉅款。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲女街友腰上的塑膠袋裡有28萬多元人民幣（約新台幣120萬元）。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

據悉這名女子年約56歲，當時是因為在街頭情緒暴躁不穩，有其他民眾打電話報警才被發現。後來女子被送往醫院，但她很重視綁在身上的一綑布包，後來醫院社工在幫女子清理物品時，發現她的布包、腰間以及衣物裡，都藏有大量用塑膠袋包裝的現金，社工經過清點，發現一共有28萬多元。

後來，警員通過人像比對，發現該名女街友是南陽市人，隨後通知了她的弟弟趕到醫院，先代為保管這筆錢款。據女子弟弟回應，56歲的姊姊一直未成家， 20多歲時，不知為何罹患精神疾病，以前多是父母在照料她，2013年父母去世後，女子不願再住在家裡，便開始騎三輪車，到處撿垃圾，弟弟認為，姊姊身上的這些錢，可能是父母留給她，以及這麼多年來，她靠撿回收品所存的積蓄。

南陽市救助站的段科長表示，女子身上所擁有的這些錢，對於未來生活還是不能提供足夠的保障，將考慮為她辦理特困戶，以後看病可全額報銷。

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