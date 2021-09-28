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「4生肖」10月財運旺翻！事業步步高升走鴻運+投資大豐收

▲wealth,hope,運勢,好運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲4生肖在10月擁有好財運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者黃品臻／綜合報導

再過幾天即將迎來10月，面對新的月份，大家總希望能夠擺脫運勢不佳的窘境，祈求福來轉運。「清水孟國際塔羅」小孟老師就在臉書分享，4個生肖在10月財運急起直追，甚至還會遇到不少賺錢機會，快來看看自己有沒有上榜！

1.生肖屬羊

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屬羊的人從10月起購物時容易用優惠價買到東西，會剛好在最優惠、促銷的時刻購買商品，可以說是擁有好運氣，而要投資的話，建議以長期的目標來看，短期投資要懂得見好就收，千萬不要想去賭運氣。

2.生肖屬蛇

屬蛇的人前段時間手中在忙的案子將在10月有顯著成長，付出多少就會得到多少收入，財運方面，從10月開始會有很多賺錢的新點子，都能看到商機，若選擇與人合作，要挑選老實、穩重的人比較好。

3.生肖屬兔

屬兔的人在10月會特別注重「養生」，在養生樂活這一塊會花錢，譬如說購買保健食品、吃有機蔬果，或是換一台更好的空氣清淨機，而在投資理財上會看見之前選擇的項目開始有回收，也會有新訊息出現。

4.生肖屬雞

屬雞的人從10月起不管是在工作事業，還是投資，都擁有極佳的好運，雖然有疫情的阻撓，屬雞的人事業仍可以順順利利、急起直追，只要努力繼續向前進，過往不好的事情都會被拋諸腦後，也要記得努力開創新機會的到來。

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