山豬與老鷹現身嘉義縣唯一秘境　大埔鄉水庫節10月16日登場

▲ 大埔森友會水庫節10月16、17日將登場，翁章梁力推嘉義唯一秘境就在大埔 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大埔森友會水庫節活動將在10月16至17日於大埔情人公園登場，日前在縣府前廣場舉辦宣傳記者會，大埔吉祥物「老鷹哥」與「山豬妹」特別戴口罩現身，向大家展示如何安心防疫、安心出遊，縣長翁章梁與大埔鄉長吳明勲化身船長及大副，由翁縣長掌舵，象徵活動正式啟航！

「嘉義縣唯一的秘境，能看到山豬與老鷹就在大埔鄉！」翁章梁分享，自己非常喜歡大埔，只要開車進到大埔立即能感受紓壓放鬆的氛圍，歡迎所有好朋友，在疫情稍趨緩解下，10月16至17日帶著孩子一起來嘉義玩，來大埔鄉旅遊絕對不會讓你失望，還能吃到在地美味料理，絕對不虛此行。

吳明勳介紹，10月16至17日大埔情人公園歡迎民眾到此安排小旅行，來參與活動，兩日全時段共有7次機會抽機車、金飾等豐富好禮，搭配上「衝浪趣」、「飛盤趣味競賽」、「水資源闖關」與「老街巡禮」，除全程免費外，還可兌換精美紀念品，詳細預約報名資訊請至「嘉義縣大埔鄉公所」臉書粉絲專頁查詢。

嘉義縣大埔鄉面積大、人口密度低，鄉公所為地方推動國內安心出遊，特別在今年大埔水庫節暨水資源教育宣導活動上，採用網路預約報名機制，各式主題活動體驗皆採時段預約方式辦理，活動區域串聯整個大埔鄉境內，開闊地腹地約40公頃；依山傍水、環境優美、場地寬闊可避免過多的人潮擁擠，讓整體活動有效的分流，民眾放心又安心。

大埔森友會水庫節，啟動安心遊防疫任務，本次活動為疫情警戒降為二級後辦理的中大型活動，為避免發生群聚感染，鄉公所全面強化防疫措施，並在會場區全時段使用無接觸紅外線防疫隧道門消毒，採用全系列活動人數管制，為的創造一個安心、放心出遊的聖地。