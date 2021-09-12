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食蟹獴呆萌望向鏡頭照片曝！　專家揭被偷拍了：稀有、隱密逃不掉

▲▼中大型哺乳動物族群監測。（圖／林務局提供）

▲自動相機記錄到水鹿全家福。（圖／林務局提供，下同）

記者許展溢／台北報導

2013年起因應狂犬病疫情，林務局中大型哺乳動物族群監測網開始針對全國山區鼬獾及其他食肉目動物進行自動相機監測，這段時間陸續架設30台紅外線自動相機，林務局提供近年多張被偷拍到的動物們畫面，照片曝光，能看到不少逗趣的畫面外，更偵測到稀有及隱密的物種，如穿山甲和食蟹獴。

自動相機全台超過500台，24小時全年無休監測出現的野生動物，林務局說明，2017年起又逐步增加中高海拔樣點，嘉義林區管理處配合政策推動，於轄區陸續架設30台紅外線自動相機，拍攝到山羌、水鹿、台灣野山羊、野豬、台灣獼猴、鼬獾、白鼻心、黃喉貂、黃鼠狼、穿山甲、食蟹獴、麝香貓、台灣黑熊等野生哺乳動物，其中不乏有捕捉到野生動物生動的畫面，如黃喉貂爬樹、水鹿親子照、野豬大集合、獼猴看鏡頭等逗趣的照片。

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▲▼中大型哺乳動物族群監測。（圖／林務局提供）

▲▼台灣獼猴對自動相機感到好奇。

▲▼中大型哺乳動物族群監測。（圖／林務局提供）

林管處表示，使用紅外線自動相機來監測野生動物具有不少優點，不僅能全天候監測達1至3個月以上，節省調查的人力與時間，自動相機還能有效減低人為干擾，偵測到稀有及隱密的物種，如穿山甲、食蟹獴等。

▲▼中大型哺乳動物族群監測。（圖／林務局提供）

▲食蟹獴呆萌望向鏡頭。

為有效拍攝到許多動物，林務局提到，相機架設的地點會選擇地勢平坦、獸徑交會、植被較單純的區域來設置，拍攝到的照片目前仍需經由人工辨識，有時動物出現在鏡頭的邊邊角角，還需透過各物種體型、尾巴、體毛、出現時間等不同處來分辨物種。

▲▼中大型哺乳動物族群監測。（圖／林務局提供）

▲山豬

林管處強調，利用紅外線自動相機長期監測野生動物不僅能拍到珍貴有趣的動物照片，還可用來分析物種活動模式、族群分布、評估族群的豐度變化等，更可以作為後續擬定保育相關政策的重要依據。林管處受訪透露，曾有發生監測其他項目的相機被拿走，因此呼籲民眾在野外發現拍攝中的相機，希望能協助林管處保護這些器材，切勿好奇翻動甚至取走。

▲▼中大型哺乳動物族群監測。（圖／林務局提供）

▲台灣野山羊

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