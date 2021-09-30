福隆玻璃纖維公司二廠落腳民雄工業區　增加約300個工作機會

▲福隆玻璃纖維公司二廠竣工啟用典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為迎接5G來臨，電子玻纖紗生產大廠福隆玻璃纖維公司在嘉縣民雄工業區加碼投資40億擴建二廠，30日上午舉辦竣工啟用典禮，縣長翁章梁、日東紡績株式會社社長辻裕一、福隆公司董事長林寿信、民雄鄉長何嘉恒都一同到場共襄盛舉。翁章梁表示，感謝福隆公司及日東紡集團在嘉義的投資，這對嘉義是很大的肯定與支持。

「感謝日東紡讓嘉義在全世界產業當中占有一席之地！」翁章梁指出，更感謝日本提供AZ疫苗給台灣，象徵台日關係從經濟到健康都密不可分；嘉義還有很多土地，希望日本朋友可以看準時機，投資嘉義、繁榮嘉義！

福隆公司自77年設立進駐民雄工業區，目前有350多位員工，是日資企業集團日東紡績株式會社(Nittobo group)旗下的高科技原料製造廠，專門生產電子級玻璃纖維絲，供應下游製造印刷電路基板(PCB)；此次擴建可為嘉義增加約300個工作機會，新廠區啟用也將帶動人才返鄉回嘉服務；一廠與二廠差別在生產的玻璃材料不同，一廠生產N Glass、二廠生產NＥ Glass。

縣府繼開發大埔美精密機械園區之後，陸續建置馬稠後產業園區，預計引進醫藥、精密科技產業，而中科院國機國造計畫的民雄航太園區和嘉義科學園區落成後，預期可帶動近三千億元年產值、創造超過六萬多個的工作機會。