雜誌縣市總體競爭力調查 　嘉義市醫療衛生全台第一

▲▼ 2021年遠見雜誌縣市總體競爭力調查 嘉義市超越台南高雄 醫療衛生全台第一。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2021年《遠見雜誌》縣市總體競爭力調查結果出爐，嘉義市競爭力總排名為非六都第3名，不僅超越台南、高雄，也是台中以南成績最優的縣市。市長黃敏惠表示，這是市民朋友大家作夥打拚的結果，也感謝市民對市政團隊的支持；今年的疫情對經濟與民生造成嚴重的影響，市府會帶頭「拚經濟、顧生計、搶商機」，期望疫情趨緩後能活絡在地經濟，讓民眾早日回歸正常生活。

本年度嘉義市在「醫療衛生」面向擊敗台北市，勇奪全台第1名的佳績。面對嚴峻的疫情，嘉義市超前部署，積極整備各項防疫工作，守護民眾健康，不但是本島確診數最低的縣市，同時為長者安排「宇美+1」大型接種站，提供舒適的接種環境，根據統計9/27嘉義市疫苗涵蓋率已達60.7%，為民眾築起重要的一道防線，防疫成果有目共睹。

嘉義市在「公共安全與消防」面向為全台第4名。去年嘉義市火災發生率全國最低，市府消防局認為，市府積極推動住警器安裝，全市安裝率達7成6有助於降低火災發生率；此外，去年緊急救護成功率近3成(29.64%)，展現嘉義市良好救護能量。

疫情嚴重衝擊經濟，但嘉義市在「經濟與就業」面向逆勢成長，名次進步至全台第5、非六都第3。嘉義市去年平均每個家庭可支配所得增加幅度2.56%，超越台南、高雄，營利事業銷售額也再次突破新高。為配合中央五倍券發放，嘉義市規劃10月底普發2000元現金，並於11月推出2021嘉義市購物節、滿千送百等活動，鼓勵民眾來嘉消費觀光。

《遠見》縣市總體競爭力調查分析經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等九大面向，共計76項指標，呈現城市治理成果。