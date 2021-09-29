中運量基隆捷運北北基共榮　林右昌：串接國際空港及郵輪母港

▲推「基隆捷運」有史以來最好時刻，林右昌：北北基三城市重大意義。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（29日）指出，目前正由交通部規劃中的基隆捷運，各方會商後取得共識的方案，由中央編列經費，再加上跨縣市的共識，現在可說是推動基隆捷運，有史以來最好的時刻。他表示，基隆捷運現在已經是中央政府的政策，更具有完善大台北首都圈都會機能的重要意義，讓大台北都會圈可以串接西側的國際空港及東側的郵輪母港，對北北基三個城市都有重大意義。

林右昌指出，從最早的Tram-Train、輕軌到目前的基隆捷運，已從輕運量提升為中運量系統，已經不可同日而語，過去是基隆自己談、自己規劃，現在則是由中央編列經費，負責規劃基隆捷運的交通部，正在努力溝通協調北北基對交通建設的想法，目前大家很有共識，不管是北市端採取地下化車站和路線，或者新北市汐東段的規劃，以及基隆市的需求，在上一次的四長會議都有達成共識。

林右昌說，目前交通部在討論的相關細節，包括路線微幅調整、優化，運量系統提升，以及與汐東線銜接介面的問題，還有地點廠址的設置，經營管理維運等課題。他強調，過去基隆捷運延宕20多年，在他任內可以大幅往前推進，這是可喜的事情，相信也是市議會及所有基隆市民的共同期待。

林右昌還說，基隆捷運已從輕運量提升為中運量系統，和當初的規劃不可同日而語，工程時間會比較長，工程難度和經費也都會增加，並沒有延宕的問題，而是規格完全不同。

林右昌強調，現在的規劃方向及採取的形式，都是對基隆、台北、新北來說，整體的區域發展最有利的選項，大家一起來努力，一定可以符合大家的期待，發揮最大的效益。

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