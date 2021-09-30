嘉義縣推失智友善　行動據點下鄉預防失能

▲▼嘉義縣導入耆樂居行動據點 ，營造失智友善社區 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局今年首度與弘道老人福利基金會合作推動失智友善社區計畫，30日上午在民雄北天宮舉辦耆樂居行動據點活動，由衛生局長趙紋華與弘道老人福利基金會共同致贈長者有助益腦的「耆樂居長者作業包」，鼓勵長者走出家門，預防及延緩失能。

嘉義縣自109年起推動失智友善社區，選定民雄鄉做為示範點，除結合醫療資源外，招募失智友善商家及綠衣失智友善天使，今年首次嘗試與弘道老人福利基金會合作，導入耆樂居行動據點服務模式。

有別於定點式據點，邀請長輩到住家附近的廟口、巷口大樹下或家門庭院等，透過圖畫、剪紙、桌遊、闖關及情境模擬帶動，長者動手也動腦，除預防失智也早期發現社區長者狀況。

耆樂居行動據點服務模式以六週為一期，每週設計相關主題活動，讓長輩參與，一期結束後，再依照社區及長輩需求做課程的延續。

弘道基金會嘉義服務處長張儀芬表示，把失智友善社區模式帶進社區後，除讓在地民眾認同外，更重要的是如何把好的模式建立起來，在社區裡持續執行，讓基本的友善理念成為日常生活的一部份，透過對失智症的認識，進而理解、接納失智者及給家屬多一點關懷與幫助。

趙紋華說，打造失智友善社區，從建立共識、強化認知，甚至透過行動據點，讓有失智症狀者，可以早期發現、早期治療，希望失智長輩、病友獲得尊重，能在熟悉的社區環境安心、安全地生活，並維持正常社交生活，共同營造適合失智者居住的友善環境，也幫助長輩在地活躍老化夢想得以實現。