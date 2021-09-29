費鴻泰要把蔡其昌送紀律委員會　民進黨團：國民黨立委才構成要件

▲立法院副院長蔡其昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團29日上午拜會立法院長游錫堃，抗議立法院副院長蔡其昌主持院會不公，要求將其移送紀律委員會。對此，民進黨立法院黨團書記長蔡適應表示，「我認為根本就不會成立」，反而是國民黨立委鄭麗文、陳玉珍的暴力行為，才是構成移送紀律委員會的要件。

國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、國民黨立委鄭麗文、洪孟楷29日上午拜會游錫堃，費鴻泰會後受訪時表示，談得非常不愉快，昨天蔡其昌主持會議就是不公正不守法，要求將主持議事的蔡其昌移送紀律委員會。

蔡適應下午受訪時直呼「好好笑」，紀律委員會是針對重大的言行缺失，主持議事不公算不算移送的事項，「我認為根本就不會成立」，反觀昨天鄭麗文丟麥克風架、陳玉珍扔手機和書扔向主席台，這些就是暴力行為，可以移送紀律委員會，絕對沒有問題。

蔡適應說明，不能帶麥克風進入議場，是朝野協商的共同決議，昨天費鴻泰還拿著麥克風一直講，這也構成移送紀律委員會的條件，不過民進黨團還沒有討論到這件事，且移送紀律委員會須要經過院會同意。

此外，立法院長游錫堃稍早受訪時也表示，移送紀律委會要經過院會決定，「當然如果院會決定，我會尊重院會的決定」。

費鴻泰也說，游錫堃允諾明天上午將提出書面報告給國民黨團，如果該報告是不公平、破壞法治的，國民黨團一定會跟游錫堃討回一個公道，「禮拜五當然是不會讓議場安靜的」。