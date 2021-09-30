少年遭3m巨鯊咬到見骨「全身失血70％」　船長掏出1物把他救活了

▲美國15歲少年生日當天被鯊魚嚴重咬傷，竟能幸運死裡逃生。（圖／翻攝自美國燒傷與重建中心網站，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國15歲少年克魯茲（Lucas Cruz）日前和家人來到佛羅里達礁島過生日，結果卻在捕龍蝦的時候遭到公牛鯊（Bull-sharks）襲擊，雙腿被鯊魚的血盆大口咬住，幸好家人及時將他拉回船上。外媒報導，當時克魯茲流失了全身超過3分之2的血液，不過，最後仍幸運活下來。

綜合英國《鏡報》、美國《時人》雜誌報導，克魯茲8月7日上午和祖父、母親以及其他家人到佛羅里達礁島群（Florida Keys）捕龍蝦，以慶祝他的15歲生日。當時，克魯茲剛在水裡捕到一隻龍蝦，準備游回約9公尺遠的家人身邊，但突然間，他感覺到水裡有東西在拉他或推他，「我以為是被船撞到，但並不是，因為我看向水面發現附近沒有船也沒有人，後來我才意識到那是一條鯊魚。」

▲克魯茲當天失血大約70％的體內血液，靠船長一條止血帶救活他。

報導稱，克魯茲的左腿被公牛鯊咬傷，幸好家人及時將他拉到船上才得以倖存，但他體內70％的血液流失，失血量至少3公升。克魯茲回憶道，「我突然意識到我要失去一條腿了，幸運的是我沒有。」船長在他腿上綁了止血帶後，克魯茲被空運到創傷中心。美國燒傷與重建中心醫療主任米爾（Haaris Mir）後來接手，為克魯茲的左腿4度進行修復手術，並強調止血帶發揮了救命的關鍵作用。

米爾說，克魯茲的傷口深達骨骼，腿骨上還有牙印，咬痕從左腳膝蓋以下延伸到右上大腿與左前腿，讓他小腿肌肉「完全被切成兩半」，還咬斷了左腳跟腱，是他見過的最嚴重的鯊魚咬傷。米爾原本以為鯊魚咬了數口，但在問診中發現鯊魚當時才咬了一口，依傷口距離來看，下顎尺寸至少達到1.2公尺，估計只有身長2.5到3公尺的公牛鯊才能辦到，克魯茲能活下來非常幸運。

然而，克魯茲目前復健進度良好，他更期待能早點從事其他運動，而且總有一天會再次入海游泳，「因為我們全家做的很多活動都和水有關，所以我認為，如果完全不再下水，我會錯過很多東西。」

►虎鯊猛咬！他逃死回頭驚見「一條腿海上漂」 低頭看崩潰：是我的

►比基尼妹濕身嬌喊！擺拍下秒「1.2m鯊魚」蹭腿搶鏡 驚恐一幕曝光

►IKEA「鯊魚抱枕」官網悄下架 粉絲崩潰連署：救救鯊鯊

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast