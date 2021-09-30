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美限期台積電交出「企業機密」　蔡正元：換成大陸藍綠一定痛罵

▲▼台積電。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國要查晶片荒原因，要求台積電交出機密文件。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

全球面臨晶片荒，就有外媒報導指出，美國政府要求台積電、三星電子、SK海力士和英特爾等晶片製造商在11月8日提交機密資料，以找出造成全球晶片短缺的原因。前國民黨立委蔡正元表示，台積電、民進黨政府靜悄悄地沒有聲音，如果今天是中國大陸索取機密，「綠營、藍營都會加入痛罵大陸比賽。」

蔡正元指出，美國政府大剌剌地命令台積電交出「機密資料」，台積電、民進黨政府靜悄悄地沒有聲音，今天民進黨才宣布要修法保衛高科技的「營業秘密」、美國政府馬上就來要「機密資料」，「這表示美國人要台灣的機密資料，台灣人吭都不敢吭一聲。」

蔡正元表示，如果中國大陸政府也向台積電索取「機密資料」，台灣人ㄧ定扯著大嗓門、呼天搶地的痛罵中國大陸，民調也會說，台灣人對中國大陸的惡感創新高，雖然台灣從中國大陸賺的錢非常多、從美國賺的錢相對非常少，「但美國是主子騎到台灣人頭上是應該的，中國大陸是阿六仔怎可做非份之想。」

若大陸政府也向台積電索取「機密資料」，蔡正元指出，所有綠營、綠媒會如獲至寶，拼命進行罵大陸比賽，同時藍營、藍媒也會恐落人後參加痛罵大陸比賽。

綜合外媒報導，美國近幾個月一直試圖解決美國汽車生產中斷與消費電子產品面臨短缺的問題。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo） 9月23日在白宮舉行「全球半導體峰會」上表示，美國政府需要晶片供應鏈的更多資訊，以提高半導體供應鏈各環節透明性、找出瓶頸，因此限期全球45家晶片商在45天內（11月8日）「自願」提交上述企業機密；不願配合者，美將考慮援引《國防生產法》等法迫使業者屈服。

當天包括台積電、三星電子、英特爾、蘋果、微軟、通用汽車、福特、戴姆勒、BMW等都以視訊出席會議。但據悉，多數企業並不願回應這一要求，因為業者若揭露良率、客戶名單等數據或機密資料，會讓晶圓代工廠與客戶談判時處於劣勢，也等於公開技術程度，因此晶圓大廠如台積電、三星，從來都不會揭露公開良率、客戶名單等資訊，美國這麼做，只是把這家業者逼入牆角。

面對這項問題，王美花29日在立法院表示，我半導體供應鏈協助增產，以解決全球晶片荒問題，針對企業的營業秘密，國內及國際間均設有保護機制，企業對於資訊揭露程度會有所考量。

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