滑男友IG一整排「全是爆乳妹」受衝擊！　D奶女友自卑：想去隆乳





▲男友的IG都是大奶妹的清涼照。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友焦慮表示，一直都知道男友喜歡大奶，覺得男生愛看正妹是理所當然，因此不會阻止男友看，但最近意外發現男友的IG小帳都是追蹤「very huge」的妹子，超火辣的身材，讓擁有D奶的她感到自卑，甚至想要去隆乳，對性事也很排斥，不知道如何調適心情，貼文一出，引起網友討論。

原PO在Dcard上發文，認為男生愛看正妹理所當然，也知道男友喜歡大奶，雖然知道自己不是這類型的，但也不會阻止男友看，不過，最近發現男友的IG小帳都追蹤very huge的女生，讓她內心產生自卑感，「原來他愛的是這種大小」。

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原PO透露自己是小D，原本以為自己不算小，應該蠻接近男友的喜好，但看完IG的照片後，她嘆氣，「原來我根本連他標準的一半都不到，現在變得不敢在他面前脫衣服，愛愛也變得很排斥，好想去隆乳」，另外，她也想知道，如果女友的身材不到男生的標準，「做愛真的爽嗎？」

▲原PO感到自卑且焦慮，想要去隆乳。（示意圖／取自librestock）

貼文一出，網有們表示，「very huge 害我笑出聲，我覺得這是人之常情啦，會幻想的一定是跟日常有差距的東西，要阻斷他的幻想是不可能的，重點多多放在他有沒有逾矩、傷害背叛你」、「我覺得女生不要總是把對方會『看』的，當作是他理想的」、「小D夠用了啦！不用因為這樣就想隆乳好嗎，而且看看而已，真的不用想太多」。

也有不少男網友跳出來解釋，「男生也只是看看而已，追蹤大奶咩（妹）就是怕被你跟其他人看到，不要太在意，他如果愛你的話，就不會對你奶指指點點」、「拜託這種不用擔心啦 ，真的看看而已，如果小帳打開全部都是幼女，才要擔心並趕快報警」、「看爽的而已啦」。