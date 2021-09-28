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男友遭女同事狂傳訊「只有你懂我」　網喊：超綠茶...提醒這1點

▲夫妻,情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲有伴侶的人在與異性朋友相處時，分寸的拿捏很重要。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

和異性同事間的相處分寸該怎麼拿捏，是有伴侶的人需注意的事。一名女網友即抱怨表示，男友的女同事會傳「無話不說又懂我的人只有你」、「你是其中一個我放在心上的朋友」等訊息給男友，雖然對話沒有曖昧，但仍讓她感覺很不舒服，懷疑是不是自己太小心眼？不過網友認為「這種女生蠻婊的」，提醒原PO要注意男友。

一名女網友在Dcard以「女同事傳給男友的訊息」為題發文，表示平常不太會管男友的交友狀況，因為男友會介紹身邊的異性友人給她認識，所以滿放心也很信任，不過最近有個女同事因為失戀，經常找男友聊天，原本覺得女同事很可憐，就跟男友說沒關係陪她聊。

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原PO寫道，平常沒有看男友手機的習慣，「但不知道為什麼女生的第六感就告訴我怪怪的，看了一下他們對話的內容，雖然完全沒有曖昧 但她傳的訊息讓我看了真的很不舒服…」

她並附上男友與女同事的對話截圖，內容包括「無話不說又懂我在台北幹嘛的人只有你」、「非常認真，我放在心上的朋友，手指頭數得出來，你是其中一個」，其中女同事也提到以前就發生過因為跟男生太好，遭到對方女友排擠或警告的事情，很怕這次是不是也一樣。

▲▼女同事傳給原PO男友的訊息。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼女同事傳給原PO男友的訊息。（圖／翻攝自Dcard，下同）

▲▼女同事傳給原PO男友的訊息。（圖／翻攝自Dcard）

原PO很不解地表示，「朋友就朋友，為什麼要一直強調，我男友對她來說有多重要的感覺，甚至還自己說曾經因為跟男生太好被排擠，那為什麼還要繼續這樣呢？」更懷疑是不是自己太小心眼，還是女同事太超過？

文章一出引起網友熱議，大部分網友認為是女同事的問題，「我覺得這種女生滿婊的」、「超綠茶ㄟ，阿他都自己講都發生過類似事情了，正常人早就知道是自己的問題了，阿他還在那邊裝可憐三小」、「他可以考慮找女生聊天不要找有女友的男生聊天啊，問題就出在自己的行為還看不清」、「有綠茶味，我跟我很好的男生朋友也不會打這些奇怪的話，感覺就是要你男友不要因為有女友就跟他切乾淨」。

也有網友提醒原PO，「坦白說，這個坑是妳男友自己挖的，欸別的女人失戀，難不難過，到底關他什麼事呢？」、「你男友跟這種女生這樣無話不說也要注意吧」、「我覺得男友的問題最大啊，為什麼要縱容她？」、「真心建議啦，男友要管一下了」。

事後原PO也更新表示，已和雙方都說清楚，女同事也已道歉。原PO認為是男友不懂得避嫌，但也承認自己答應男友可以跟對方聊天很白目，而男友則表示可以立即封鎖對方，「雖然還沒辦法那麼快原諒他，但至少他願意切割乾淨」。

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