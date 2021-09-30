面對陳柏惟台語問政　馮世寬：今天沒有穿西裝，他不要逼我

記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟日前使用台語質詢，不料引發國防部長邱國正不滿，雙方引發唇槍舌戰。對此，退輔會主委馮世寬30日表示，議場有意識的規則，這是議場不是戰場，希望陳柏惟使用台語問政，而且很多老榮民當然不會講台語，並坦言自己都沒有時間學台語。

立法院外交及國防委員會30日邀請馮世寬報告業務概況，並備質詢。馮世寬會前受訪時表示，一個議場有議事的規則，他深切了解「這是議場不是戰場」，大家應該能夠互相諒解，「我台語不行，希望他用國語問政」。

▲退輔會主委馮世寬 。（圖／記者李毓康攝）



馮世寬提及，很多老榮民打電話給他，也都希望立委用國語問政，因為他們當然聽不懂台語，「那些老榮民從各地來的，他們當然不會講台語」，而且自己這兩年都沒有時間學台語。

馮世寬指出，他已經學過山東話、廣東話、四川話等，最難的是福州話，「我們還有西藏人」，自己學了很多種語言，就是要跟這些90歲的老先生，用他們的方言講幾句問候的話。

馮世寬說明，假如有立委問他，他會說自己沒有時間學台語，希望對方能夠諒解，語言是需要而產生的，「假如今天我在美國國會，我當然用英語啊」，在立法院當然就用國語，因為大家都聽得懂，自己也會為榮民請命，「希望他用國語來問政，這樣子大家雙贏」。

馮世寬也坦言，「希望他不要逼我，今天沒有穿西裝」，他希望大家雙贏，到議會來大家應該要和平，並且把議事互相了解。