泛亞抓內鬼！數十億工程海撈近千萬　前老總涉收回扣100萬交保

▲泛亞工程前總經理張子文涉內鬼收回扣案。（圖／記者劉昌松攝）

記者游宗樺／台北報導

泛亞工程建設公司前總經理張子文去年涉嫌與包商合謀，向對方索取近千萬元回扣，泛亞得知後，懷疑張子文還在其他工程索賄，立即解除他的職務並提告。台北地檢署15日指揮調查局台北市調查處、廉政署兵分多路搜索，以被告身份約談張子文、泛亞工程師兼業務黃銘祥及秬豐負責人謝宜倫等人到案，經漏夜訊問後，以《證交法》非常規交易及特別背信罪，諭令張子文以100萬元交保，黃、謝2人各以30萬元交保。

根據公開資訊，泛亞工程建設公司成立於1965年，負責承建國內外大型工程建設，包含高速公路、橋樑、地下鐵、高鐵等重要設施，國軍退除役官兵輔導委員會為主要大股東。檢調15日深夜將被告3人帶至北檢開庭，另以證人身份約談泛亞多名員工，釐清張子文在其他工程有無涉及索賄。

▲秬豐負責人謝宜倫（上）及泛亞工程師兼業務黃銘祥（下）各以30萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

張子文在2018年間擔任泛亞工程建設公司總經理，今年8月11日突然遭到董事會解除職務，根據董事會對外公開資訊指出，此次異動原因為「本公司張子文總經埋因個人因素請辭解任」，但後續的調查卻發現，張子文的去職竟與涉嫌向協力廠商索取回扣有關。

檢調接獲情資，泛亞在2020年時曾將桃園地區一件總工程經費10多億元的重大工程，發包給下游廠商秬豐工程施作，張子文卻涉嫌利用這一機會，與廠商合謀，透過廠商浮報工程款項，再向下游廠商收取回扣，不法所得上看千萬元。泛亞發現發包成本暴增後，查出這一事件並解除張子文職務，還向檢廉調檢舉。

台北地檢署15日指揮調查局台北市調處、廉政署，兵分7路搜索張子文的住所及辦公室，並約談張子文及其部屬、下游廠商等3人到案，經漏夜訊問後，檢方以《證交法》非常規交易及特別背信罪，諭令張子文以100萬元交保，黃、謝2人各以30萬元交保。