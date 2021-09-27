記者邱晟軒／綜合報導

台灣基進立委陳柏惟今（27日）在立法院堅持使用台語質詢，並質疑國防部長邱國正假裝聽不懂，更當場爆氣嗆部長「好鴨霸」。對此就有網友翻出，陳柏惟過去就曾多次挑戰前國防部長、退輔會主委馮世寬的「台語能力」，不過最終都僅能讓陳柏惟摸摸鼻子切換成國語。貼文曝光後，引起許多網友搖頭直喊「把台語當作特點來質詢，不是小丑是什麼？」

本站今報導「陳柏惟台語質詢惹怒邱國正 互嗆『你會叫法國人講中文嗎』」內文指出，因陳柏惟堅持以台語質詢，國防部長邱國正當場表示，語言是個交通的工具，大家的工具如果都能夠共用，會比較方便一點，「如果委員堅持要這樣，我就按照規定傳譯一下再講，但時間並沒有辦法增加」。

陳柏惟強調，台灣是一個多元的國家，「媽媽講的話叫做母語，母語就是國語」，他也尊重使用不同語言的人，但是不能勉強別人講話，同時不滿回應，「部長你好鴨霸，今天如果是法國人站在這裡，你會要他不要講法語，叫他學中文嗎？」他質疑邱國正根本是故意聽不懂中文，「我尊重你的母語、你也尊重我的母語，這樣很困難？」

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然而，就有網友在PTT八卦板發文表示，陳柏惟在立法院堅持台語質詢國防部長的狀況，並非第一次。原來，陳柏惟在去（2020年）就曾2度跳針質問前國防部長、退輔會主委馮世寬「台語聽不聽得懂？」

一次是在去年3月16日，陳柏惟先是以「主委你好，台語聽得懂嗎？」一句話作為質詢開場，不過馬上遭馮世寬冷淡回應「聽不懂」，最後陳柏惟只能自動切換成國語繼續發言；另一次則發生於10月5日，陳柏惟一上質詢台就問馮世寬聽不聽得懂台語，再被馮世寬秒回「講國語吧！這國會殿堂嘛」，陳柏惟強調，國家語言法規定可以用母語，馮世寬再回嗆，「那如果我英文好，我講英語呢？」

兩段去年的立院質詢的過程被翻出後，引起許多網友紛紛搖頭回應，「嗆老人語言能力，我只能說沒風度」、「超愛大鵬部長」、「只剩下台語的小丑，可悲」、「好俗辣，聽到英文就怕了，笑死」、「打不贏老人的廢物」、「他們根本不屑陳柏惟，挺明白的」、「把講台語當作特點來質詢的不是小丑是甚麼?」、「這種質詢好意思說自己認真？」