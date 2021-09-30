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女友爛醉遭載到山上槍殺棄屍　男友無罪改判殺人罪刑期12年半

▲▼槍殺小舅子女友遭判無期徒刑的吳上誼（藍衣者），以及無罪的洪國峰（黃衣者）。（圖／記者吳銘峯攝）

▲槍殺女子遭判無期徒刑的吳上誼（藍衣者）。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗男子洪國峰，不滿賴姓女友疑似與多名男友人曖昧，在去年自己的生日趴上與賴女爭吵，賴女爛醉後，洪男胞姊的男友吳上誼，竟將賴女載到山上槍殺後棄屍。吳男一審遭判無期徒刑、洪男雖在場但因未參與殺女友，獲判無罪。案件上訴二審後，高院30日改認定洪男、吳男共犯殺人、棄屍等罪，吳男維持無期徒刑，洪男改判刑12年半。可上訴。

判決指出，29歲的洪男，其胞姊與30歲的吳男交往（目前已經結婚）。洪男在去年2月底帶著女友，跟著胞姊、吳男，2對情侶到小琉球遊玩，期間洪男因不滿女友疑似與人曖昧，打傷女友臉部。2天後返回桃園，女友將受傷照片傳給友人，此舉引發洪男不滿，又大打出手，甚至驚動員警到場關切，但事後2人又和好如初。

案發於隔日，3月1日晚間，4人因洪男生日，在摩鐵開房慶生。期間洪男又懷疑女友與人曖昧，2人大吵。晚間10點多慶生結束退房後，吳男開車載著眾人離開，隨後將車輛往三峽山區開去。停在山上某空地後，吳男、洪男與其女友，3人走下車輛，吳男拿出手槍朝洪男女友連開3槍，洪男女友當場死亡，吳男抓起屍體，丟入一旁竹林內棄屍，並開車離去。

案經死者友人無意得知後，洪男向吳男通風報信，吳男又持槍朝死者友人攻擊（此部分另案審理），警方也獲報攻堅，逮捕吳男。檢方對吳男、洪男提起公訴。

一審法院將吳男判處無期徒刑，洪男雖然在場，但法院認為他並無參與殺人過程，判決無罪。案經上訴，高等法院審理時，吳男坦承開槍，但否認具有殺人故意，辯稱自己當時是試槍，不小心打中死者；至於洪男仍堅稱不知情。全案於30日宣判，高院改認定洪男、吳男共犯殺人、棄屍等罪，吳男仍維持無期徒刑、褫奪公權終身，洪男則無罪改判有期徒刑12年6月。可上訴。

▼眼睜睜看著女友被槍殺，一審無罪的洪國峰（黃衣者）二審改判刑12年半。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼槍殺小舅子女友遭判無期徒刑的吳上誼（藍衣者），以及無罪的洪國峰（黃衣者）。（圖／記者吳銘峯攝）

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