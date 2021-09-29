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社會 社會焦點 保障人權

臉書直播打死人！父母看了嚇壞匯款　5煞二審獲減輕

▲已張姓男子為首的詐騙集團，去年11月懷疑黃姓車手私吞12萬元贓款，竟私自囚禁痛毆，還以打火機烤下體等方式凌虐長達36小時。（示意圖／視覺中國CFP）

▲張姓男子遭凌虐毆打致死，施暴者還開臉書直播。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台北市迪化街去年4月發生私刑虐死人案件，21歲張姓男子遭多名惡煞分別持球棒、高爾夫球桿、鐵鎚等虐打5小時。眾人還開臉書直播凌虐過程，讓被害人父母觀看，要求匯款20萬元，但被害人最後仍遭虐死。一審將5人分別判刑1年6月到11年6月不等刑期，案經上訴，高院二審29日減經刑度。本案仍可上訴。

據了解，本案為太陽會大同分會所為，而根據法院公布的判決指出，案發於去年4月28日下午，主謀之一的李姓男子，認為張姓男子與義父間有債務糾紛，因此要求同夥林姓男子以要借款為由，誘出張男見面。一夥人在晚間7點半左右約出張男後，將他押到迪化街上的房屋內。

眾人開始毆打凌虐張男，包含球棒、高爾夫球桿、木棍、熱熔膠條、塑膠椅等物，不斷朝張男身體、四肢、頭部、背部等處接續毆打，並對張男叫囂、辱罵。眾人毆打2個多小時後，以張男的臉書撥打電話給張男母親，要求匯款20萬元。張男母親一開始不信，眾人遂打開視訊功能，並對張男持續毆打。眾人還對張男父母叫囂「我跟你講如果說你要用你的方法，你今天絕對見不到你兒子」、「錢匯了我就放人」、「你如果要帶你兒子去山上帶啦（台語）」、「如果你要報警的話，我跟你講，你山上找你兒子啦」因夜深籌錢不易，張男父母匯款3萬元。

張男不堪長時間虐打，在電話中對父親哀號：「爸爸…我兩隻腳已經沒知覺了…爸爸幫我…。」晚間10點多，員警獲報前來查看。眾人為免遭發現，拿出膠帶封住張男嘴巴，並將張男帶到2樓房間，員警苦無搜索票，不能進入搜索查看。等員警走後，眾人又繼續凌虐張男，一直到晚間11點30分左右，張男已經呼吸、心跳極度緩慢，眾人隨即打電話叫救護車，並將現場棍棒、器物丟棄。張男被救護車載走，但到了凌晨3點多，就因為頭部、背部、四肢多處外傷，皮下軟組織裂傷出血及血液鬱積，肌肉挫裂傷出血，腎小管內肌球蛋白沉澱、壞死，最後引發腔室症候群、橫紋肌溶解症而造成腎衰竭、心因性及低血容性休克死亡。檢警獲報後展開追查，逮捕主謀李男等5人與多名未成年人，檢方對5人提起公訴。

一審法院將李男判刑11年，另外先行離開的林男判刑1年6月，其餘3名同夥則分別遭判刑9年6月到11年6月不等刑期。案經上訴，高等法院二審審理後，還是認定李男等5人有罪，但分別減輕數月的刑期，最後將李男改判刑10年9月、其餘3人判刑9年4月到11年4月不等刑期，另外林男也減輕為1年5月的刑期。可上訴。

▼ 警方攻堅時發現太陽會服飾以及棍棒。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼ 1男在迪化街民宅遭活活打死，警方攻堅時發現太陽會旗幟以及服飾。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼ 1男在迪化街民宅遭活活打死，警方攻堅時發現太陽會旗幟以及服飾。（圖／記者邱中岳攝）

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