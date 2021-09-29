2噸毒品原料交給民眾保管4年　蔡清祥：未來希望儘早銷毀

▲法務部長蔡清祥回應毒品贓證物保管問題。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

媒體報導，檢警單位在2012年間查獲一批愷他命原物料總重約2噸，但因無力保管贓證物，就「責付」給民眾保管，而且一放就是4年，害民眾為此損失不少金錢。法務部長蔡清祥29日回應，因為存放贓證物的地方也無法保存，所以這是一個便宜的做法，並非行政漏洞。未來他也希望推動修法，希望能在判決確定前，由法院同意，事先銷毀這類毒品贓證物。

網路媒體在29日做出標題為《檢警抄2噸毒原料不肯搬 一拖4年房東慘虧600萬》的報導，提到一位民眾2012年間在桃園承租一個倉庫，分租給其他人後，對方卻做起製毒生意，最後檢警單位在他承租的倉庫內，查獲2公噸的愷他命毒品原物料。由於無法運回保管，檢警「責付」民眾保管，還要他簽收「代保管單」。結果因為毒品原料易揮發、劇毒，造成倉庫內物品損毀，民眾多次向檢警反映均沒下文，甚至提出行政訴訟，也遭判敗訴。前前後後，民眾處理這批毒品超過4年、花費超過600萬元。

對此，法務部長蔡清祥表示，這不是行政漏洞「不是漏洞！管理保存的場所不夠，量多而容納不下，所以只能用一個便宜方式，交給司法警察負責，司法警察也無法去保管，才交給其他人來幫忙管理。後來時間拖久之後，沒有積極去處理，造成人民的損失。」他也表示，會責成地檢署儘速處理這批毒品。另外也要求各地檢署，「如果接受司法警察機關移送所有贓證物，送到檢察機關都不能拒絕，都要想辦法來保管，不能再用授權給司法警察，由他們代管或代銷毀。」

蔡清祥進一步強調，這個實務上的問題，其實應該透過修法解決。「當然檢察機關本身沒有哪樣大的場地及容量，將透過修法對毒品，能在判決確定前能夠經過法官的同意並裁定，儘早銷毀，不一定要等到判決確定後才銷毀，這樣量就不會一直集中，長時間都在保管中。另外也要利用科技設備，導入二維條碼及無線射頻辨識（RFID）晶片套件管制扣押物（包含毒品）流向，還有建置扣押物暨證物監管鏈，運用區塊鏈技術強化贓證物管理，了解何人拿走，都會有一個詳實的紀錄。」