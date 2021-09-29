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國安法涉及層面廣　蔡清祥：未來擬提升為二審檢察官偵辦

▲▼法務部長蔡清祥回應毒品贓證物保管問題以及國安法修法問題。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥談國安法修法問題。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

涉及國家安全相關問題的國安法案件，由於層面廣、影響大，法務部長蔡清祥29日表示，未來會強化檢察官此部分專業訓練課程，近期也在研擬，將比照刑法的「內患外患罪」，國安案件將提升為二審管轄，由經驗較豐富的檢察官負責偵辦。

法務部於29日舉行媒體茶敘，並由檢察司主任檢察官林映姿專案報告「國安案件精進作為」，她指出，我國國安案件包含刑法、國家安全法、國家機密保護法、國家情報工作法、反滲透法、兩岸人民關係條例以及陸海空軍刑法等，共有7部法律均涉及國安事件。

林映姿進一步指出，國安案件重要度日益提升，為了強化檢察官對國安案件的認識，法務部已經責成所屬機關強化職前與在職教育。另外高檢署也在2018年起，召開一、二審檢察官國安研習會議，去年更由一、二審檢察長帶隊，參加「國防科技新知與安全交流座談會」，同時也和國防產業與軍隊座談，交流意見。

法務部長蔡清祥也說，「高檢署有意要培養檢察官在辦理國安案件時，有正確的認識。」

蔡清祥進一步指出，「因為國安案件與一般案件不同，國安案件涉及層面很廣，會影響到國家的安全，所以檢察官在處理時，不能把它當成一般的洩密、竊盜案件來處理，因此我們也特別的重視。另外在營業秘密保護部分，有時候並非只有一般公司的科技營業秘密而已，可能涉及到整個國家核心關鍵技術，因此，我們不僅在法制上希望把它（竊取高科技營業秘密行為）納入國安案件。」

最後蔡清祥補充，「另外在執法上，也應該跟一般案件處理不一樣，要給有經驗的檢察官來處理，將來是否比照刑法的『內患外患罪』，將國安案件提升為二審管轄。」

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