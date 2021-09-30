　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

窮男「公廁為家」娶妻生子！一家三口「睡尿盆旁」住了5年

▲▼窮男「公廁為家」娶妻生子！一家三口「小便盆看電視」住了5年。（圖／翻攝搜狐新聞）

▲曾令軍定居公廁，結婚生子後還住了好長一段時間。（圖／翻攝搜狐新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

吉林農民工曾令軍20年前孤身一人來到瀋陽打拚，由於身上沒錢，只能租住於一間廢棄公廁內。最令人難以想像的是，曾令軍娶妻、生子之後，仍與一家三口持續住在狹小的公廁內，時間長達5年之久。

根據《搜狐新聞》報導，曾令軍1999年孤身一人來到瀋陽打拚，身上只有50元（人民幣），好不容易才找到一間便宜的「庫房」容身，但到最後卻發現所謂的「庫房」，其實是一間廢棄的男廁所。

雖然公廁的環境並不算好，但曾令軍實在沒錢，想想至少比睡大街好，於是就在公廁定居了下來，以擦皮鞋、修鎖維生。

▲▼窮男「公廁為家」娶妻生子！一家三口「小便盆看電視」住了5年。（圖／翻攝搜狐新聞）

後來經過熟人介紹，曾令軍認識了來瀋陽打工的王志霞，兩人很快陷入熱戀，對方也不嫌棄一起住公廁，結為了夫妻，並生下了一個兒子「曾得意」，一家三口持續住在公廁內。

一家三口蝸居的這間公共廁所，一進門左手邊是原來的男側洗手池，經過曾令軍改造，變成了他的「工作間」，裡面放著修鎖、擦鞋子的工具及雜物。進入到公共廁所內部，一眼就能看到曾令軍夫妻二人的婚紗照，電視則被擺放在兩個小便池中間。

不過，隨著周圍建築的改建，以及兒子「曾得意」的成長，曾令軍最後還是搬離了公廁，他表示，孩子已經4歲了，一天天長大，繼續住在公廁，對孩子的成長也不好。

曾令軍現在租住在瀋陽鴨綠江街的一個老舊社區，面積大約10平方公尺，是工作室、廚房，也是臥室，同樣非常狹窄，但曾令軍認為，最難的一關已經過去了。

▲▼窮男「公廁為家」娶妻生子！一家三口「小便盆看電視」住了5年。（圖／翻攝搜狐新聞）

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
20歲女大生打完BNT「尿失禁」哭了　跪求尿布品牌
口愛片瘋傳！警臂章被盜　苦主現身「氣到發抖」
iOS 15出現bug！　儲存照片被刪光
Toyz「89萬深夜裸奔片」被翻　最後一幕統神笑了
快訊／行政院拍板！　公投可不在籍投票
機師劈腿帶空姐回家！長榮航空回應了
《魷魚遊戲》大反派暴紅！　「超狂菁英」棄百萬年薪35歲出道
快訊／盜客戶2.8億「住豪宅上酒店」　高階理專重判10年半
政大女控學長「噁心偷拍狂」　PO照公審被告結果出爐
快訊／過期原料製成「蝦味先」！　裕榮董事長判囚定讞
Toyz涉毒早有跡象　男星爆「2個月前斗內1克」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸前國台辦副主任鄭柵潔　升任安徽省委書記

孟晚舟「衣櫃深不可測」一文看　紅裙、玫瑰有內涵…網一面倒盛讚

窮男「公廁為家」娶妻生子！一家三口「睡尿盆旁」住了5年

8000港警進駐「十一」慶祝會場　配胡椒球手槍可癱瘓目標15分鐘

大陸本土+6全在哈爾濱　「廈門清零」為本輪疫情首次

她第一次上私人瑜珈課！教練激烈一壓　「啪一聲」大腿粉碎性骨折

解放軍戰略核潛艇模型現身珠海航展　可攜帶12枚核彈頭洲際飛彈

李子柒「消失2個多月」首發聲：做好每個作品…曾PO報警照引熱議

陸展開新冠疫苗「第三劑」接種　第一階段先鎖定「高風險人群」

12歲童洗澡觸電！背部燒焦趴地慘死　爺爺一碰手麻：水有電

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

江俊翰含淚出櫃！「身為同志我沒錯」　被控染毒揪多人運動…痛揭真相反擊

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

大陸前國台辦副主任鄭柵潔　升任安徽省委書記

孟晚舟「衣櫃深不可測」一文看　紅裙、玫瑰有內涵…網一面倒盛讚

窮男「公廁為家」娶妻生子！一家三口「睡尿盆旁」住了5年

8000港警進駐「十一」慶祝會場　配胡椒球手槍可癱瘓目標15分鐘

大陸本土+6全在哈爾濱　「廈門清零」為本輪疫情首次

她第一次上私人瑜珈課！教練激烈一壓　「啪一聲」大腿粉碎性骨折

解放軍戰略核潛艇模型現身珠海航展　可攜帶12枚核彈頭洲際飛彈

李子柒「消失2個多月」首發聲：做好每個作品…曾PO報警照引熱議

陸展開新冠疫苗「第三劑」接種　第一階段先鎖定「高風險人群」

12歲童洗澡觸電！背部燒焦趴地慘死　爺爺一碰手麻：水有電

台積電還沒來高雄房價先失控　陳其邁曝「南漂族」住宅需求數量

AZ疫苗最新跨國臨床數據曝光　65歲以上保護力83.5％

整棟宿舍在鬼叫！網淚憶「台北暗殺星」9年前奪冠紅炸：FB狂洗

糖尿病近年高速遽增！醫曝抵抗糖尿病不再是老年人專利

加菜不加價！頭城在地人激推香腸攤　炭烤香腸堆滿香菜小山超誇張

《魷魚遊戲》這幕她在偷笑！李政宰撞鄭浩妍「神演技救活NG」照播

五倍券「紙本+數位」已逾1300萬人　5900萬人次登入加碼券

公所太陽能收入購買當地友善米食　嘉義溪口700學子吃出健康

產後被尪5句話惹怒！小甜甜白眼「有事就想上廁所」：跟手機一起消失

美國裴洛西談「提升台灣國際地位」：是我心中極為特別的地方！

大陸熱門新聞

她第一次瑜珈　啪一聲大腿骨折

蚊子叮長7cm包　切開狂噴噁臭膿汁

女大生靠背假愛馬仕包！假扮名媛21天免費吃喝玩樂

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

陸國台辦公布蓮霧釋迦「有害生物」照片：曾提醒源頭管控未獲改善

解放軍戰略核潛艇模型現身珠海航展 可攜帶12枚核彈頭洲際飛彈

網傳2女大生被拖進男生宿舍輪流性侵　真相曝光

李子柒消失2個多月首發聲！自爆停更原因

人魔效仿A片花3年挖地洞！鎖鐵鏈性侵16歲少女24天

窮男定居公廁娶妻生子！一家三口住了5年

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

23歲OL被主管拐去開房！3hrs後中毒身亡

大陸官員認了：煤比電貴「越發電越虧本」

孟晚舟衣櫃深不可測一文看　紅裙、玫瑰有內涵

更多熱門

相關新聞

煤比電貴！東北大限電全城一片黑　供電缺口將持續5年

煤比電貴！東北大限電全城一片黑　供電缺口將持續5年

今年9月以來大陸南北多地出現「大限電」情況，位於東北的瀋陽23日下午起進入大規模停電，官方坦承主因是缺乏發電用燃煤，導致全城進入一片黑暗混亂。專家指出缺乏發電用燃煤的原因，是當前煤炭價格早已高過電價，成本過大導致東北電力企業嚴重虧損。

BMW將在瀋陽追加千億　打造更多在地化產品

BMW將在瀋陽追加千億　打造更多在地化產品

廁所門縫有人「伸手玩內褲」　女友嚇壞

廁所門縫有人「伸手玩內褲」　女友嚇壞

烘手機太雞肋又狂噴細菌！內行歪樓用法引共鳴

烘手機太雞肋又狂噴細菌！內行歪樓用法引共鳴

他排解糾紛「全身特殊燒烤味」　逃50公尺就範：剛爽完

他排解糾紛「全身特殊燒烤味」　逃50公尺就範：剛爽完

關鍵字：

農民工瀋陽公廁公共廁所

讀者迴響

熱門新聞

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

即／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

過橋嗎？5尊「邪笑惡煞」擋盡頭

Toyz和妹子約泡湯　蒙眼磨身體黑歷史挨轟

Toyz曾關心他「來一口助眠」　謝和弦認兄弟：自己人

Toyz驚傳涉大麻案　最重恐判無期

阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光

女店員遭挖眼流下2行血水　嫌犯母嘆「我管不住」

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

更多

最夯影音

更多
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押
女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面