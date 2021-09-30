窮男「公廁為家」娶妻生子！一家三口「睡尿盆旁」住了5年

▲曾令軍定居公廁，結婚生子後還住了好長一段時間。（圖／翻攝搜狐新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

吉林農民工曾令軍20年前孤身一人來到瀋陽打拚，由於身上沒錢，只能租住於一間廢棄公廁內。最令人難以想像的是，曾令軍娶妻、生子之後，仍與一家三口持續住在狹小的公廁內，時間長達5年之久。

根據《搜狐新聞》報導，曾令軍1999年孤身一人來到瀋陽打拚，身上只有50元（人民幣），好不容易才找到一間便宜的「庫房」容身，但到最後卻發現所謂的「庫房」，其實是一間廢棄的男廁所。

雖然公廁的環境並不算好，但曾令軍實在沒錢，想想至少比睡大街好，於是就在公廁定居了下來，以擦皮鞋、修鎖維生。

後來經過熟人介紹，曾令軍認識了來瀋陽打工的王志霞，兩人很快陷入熱戀，對方也不嫌棄一起住公廁，結為了夫妻，並生下了一個兒子「曾得意」，一家三口持續住在公廁內。

一家三口蝸居的這間公共廁所，一進門左手邊是原來的男側洗手池，經過曾令軍改造，變成了他的「工作間」，裡面放著修鎖、擦鞋子的工具及雜物。進入到公共廁所內部，一眼就能看到曾令軍夫妻二人的婚紗照，電視則被擺放在兩個小便池中間。

不過，隨著周圍建築的改建，以及兒子「曾得意」的成長，曾令軍最後還是搬離了公廁，他表示，孩子已經4歲了，一天天長大，繼續住在公廁，對孩子的成長也不好。

曾令軍現在租住在瀋陽鴨綠江街的一個老舊社區，面積大約10平方公尺，是工作室、廚房，也是臥室，同樣非常狹窄，但曾令軍認為，最難的一關已經過去了。