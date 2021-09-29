煤比電貴！東北大限電全城一片黑　陸官員曝供電缺口擴大持續5年

▲瀋陽全城陷入黑暗。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

今年9月以來大陸南北多地出現「大限電」情況，位於東北的瀋陽23日下午起進入大規模停電，官方坦承主因是缺乏發電用燃煤，導致全城進入一片黑暗混亂。專家指出缺乏發電用燃煤的原因，是當前煤炭價格早已高過電價，成本過大導致東北電力企業嚴重虧損。

《新京報》指出東北三省多個大城市23日起無預警停電和限電，混亂情況一下就登上大陸社群平台微博的熱搜，許多意外包括多地傳出電梯卡在半空人出不去、紅綠燈失靈導致交通大打結、保鮮期短的生鮮產品無法進冰箱冷凍被迫丟棄等。網友形容第一次看到一個城鎮全部無電可用的情況，「漆黑一片，伸手不見五指，從山上看整座城像消失了一樣」，甚至夜間出門都要穿上反光背心，否則很容易被車撞上。

陸媒指出東北三省縣電區域多集中在城市和城鎮地區；電力部門工昨人員表示，先前已經對非居民執行限電政策，但因為還存有缺口，不得以才將限電範圍擴大，等緊張情況趨緩後會優先恢復民生用電，但電力恢復確切時間和計畫尚不清楚。

吉林省委副書記、省長韓俊表示，東北缺點主因和煤炭價格過高、大量短缺有關，這可能會讓近年進行的「去產能」政策面臨局部調整。他承諾會盡快從俄國、印尼和蒙古進口煤，以填補目前燃煤的缺口。

供電危機

《新京報》指出大陸能源供給主要包括以燃煤、燃氣發電的火電，還有核電、水電和風電，其中火電是最主要的供給來源，2019年火力發電占比高達72.3％，9月限電和今年5月類似。

北京當局提出「雙碳」目標後，大陸煤產量不斷下降，火力發電受到煤炭產量限制，因此導致供應始終處於緊張狀態。此外，水電本來就長期受到來水不足的影響，發電量增速比火電低，甚至為負成長狀態，難以補足火電供應的缺口。

吉林市新北水務有限公司26日在微信公眾耗上的一則告示引發關注，內容稱按照國家電網要求，東北電管局和吉林省能源局將進行不定期、不定時、無計畫、無通知的停電和限電，這種情況會延續到2022年3月份，「停電、停水變成常態。」

供給缺口有多大？

報導引用數據顯示，至少未來5年中國大陸電力供需缺口仍存在，2021年缺口估計會是1075億千瓦時，到了2024年將會暴增至1678億千瓦時，即將來臨的冬天會讓供電缺口更加擴大。

多地大規模限電、停電

報導指出不只東北三省，多地也在「能耗雙控」政策下宣布限電，其中廣東、浙江、湖南、江蘇和雲南等製造業、工業集中的大省分，限電情況尤為嚴重。吉林省委常委、常務副省長吳靖平在26日的「保電煤供應保溫暖過冬保工業運行」的視訊會議中表示，將會落實加大進口煤的採購，希望擴大市場煤供應，並讓儲備煤量充足。