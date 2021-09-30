Toyz會供出上游求減刑？內行分析「法條2字」藏玄機：關10年正常

▲Toyz涉嫌販毒。（圖／翻攝自Toyz臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz劉偉健因涉嫌販毒被羈押，檢察官指揮警方搜索Toyz新北三重住處後，懷疑應該還有上游。若Toyz供出上游，就有機會減刑，不過有網友卻點出關鍵，直言Toyz就算減刑，也可能被關10年左右。

Toyz在29日驚爆涉毒，檢察官指揮警方搜索其新北三重住處後，查到200顆大麻煙彈，猶如小型中盤商，不禁懷疑還有上游，向法院聲請羈押禁見獲准。

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事件爆發後，有網友不禁好奇，Toyz是否會為了減刑而供出上游？而底下網友一句「怎麼一直有傻X覺得他會被判十年」也釣出另名專業網友回應。

▲Toyz被羈押，同夥40萬元交保。（圖／記者白珈陽攝）

根據《毒品危害防制條例》指出，大麻屬於第二級毒品，製造、運輸、販賣者「處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。」

專業網友在PTT上提到，他的家人之前因為賣二級毒品被關，最近才剛出來，當時因為符合「偵查自白」、「供出上游」、「情堪憫恕」3個條件，所以成功減刑，只是也被關了11年。

值得注意的是，《毒品危害防制條例》是寫「十年以上有期徒刑」，所以就算減刑也不是真的從十年開始往下扣，專業網友認為，除非Toyz真的請到超級厲害的律師，否則關十年的機會很大。

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