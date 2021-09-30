網傳Toyz與女友「被逮前分手」　知情人曝1關鍵！神祕時間點藏玄機

▲Toyz和奈奈的合照閃瞎大票網友。（圖／翻攝自Instagram／_yinyux）

記者曾筠淇／綜合報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz劉偉健因涉嫌販毒被羈押，消息震驚電競、實況圈。事實上，Toyz被捕之前，網路就傳出他與網紅奈奈分手的消息，巧合的時間點讓不少人懷疑，Toyz是不是早知道自己會被捕，所以透過分手來做切割。

本站曾報導《Toyz超辣網紅女友被起底！ 男友販毒後「IG首發文」留言被灌爆》，網紅女友「奈奈」長相甜美、精緻，還擁有傲人雙峰的火辣身材，在Instagram上有超過4萬人追蹤，兩人不時會發文放閃，7月一張貼臉合照更是閃瞎大票網友。

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不過，就有網友在PTT的LoL板上，以「Toyz與女友奈奈分手」為題發文，提到好幾天前，兩人好像就吵架鬧分手，不知道現在和好了沒？由於兩人傳出分手消息後，Toyz就因涉嫌販毒被羈押，因此原PO也對這湊巧的時間點感到好奇，分手原因是什麼？

▲網友討論Toyz與女友傳出分手的原因。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「好像是直播說分手的，有人有跟到嗎」、「兩天前實況還在一起欸」、「不是做做效果嗎」、「感覺粽子一大串啊」、「椅子分手是想全扛吧」。

除此之外，實況主三零老師先前的直播上，也有討論到Toyz，當時男來賓就提到，「你知道前幾天不是說他（Toyz）分手嗎？直播說他跟女友分手，是在切割，因為已經被抓到了，哈哈哈哈哈。」

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