Toyz涉毒「1年前早預告」　個人品牌5行字神扯！網驚：原來是Menu

▲網友發現Toyz販賣的衣服上印滿大麻的字樣。（圖／翻攝自Facebook／Toyz）

記者曾筠淇／綜合報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz劉偉健因涉嫌販毒被羈押，消息震驚電競、實況圈。就有網友注意到，Toyz去年創立了個人品牌RUDE，而衣服上竟早有預告，一整排英文單字都是指「大麻」。貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論。

Toyz去（2020）年5月14日在臉書粉專上貼文，表示自己努力一年的個人服飾品牌RUDE終於正式問世，當晚6點開賣。他在文中自信表示，覺得自己可以直接當衣服的模特兒，如果衣服不好穿，可以找他算帳。

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Toyz也PO出實穿照，而值得一提的是，衣服上依序印了「Sour Diesel、Girl Scout Cookies、OG Kush、Grand Daddy Purple、Chemdawg」的字樣。經查詢，這些單字都是指大麻、大麻種子；如今，Toyz的新北三重住處被查到200顆大麻煙彈，也引來網友聯想。

▲網友熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）

就有網友在PTT的LoL板上，以「Toyz販毒早就有預告了吧」為題發文，提到Toyz去年創立個人品牌時，LOGO就有大麻的圖案，可能是給內行人的暗示，而且目前商店頁面已經關閉，會不會是被強制關起來的呢？

貼文一出，不少網友也表示，「LOGO下面寫的都是大麻品種」、「了不起，誠實」、「下面真的是大麻品種欸」、「原來是Menu」、「看來行話是『衣服面交』，專業」、「那個箭頭就是大麻」、「原來是暗號」、「用衣服來當大麻的掩護」、「好猛，真的可能是暗號」、「多少也代表他對大麻有認識」、「原來衣服是大麻的行話嗎？就跟糖果一樣」、「也太敢了」。

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