　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Toyz涉毒「1年前早預告」　個人品牌5行字神扯！網驚：原來是Menu

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Toyz） 

▲網友發現Toyz販賣的衣服上印滿大麻的字樣。（圖／翻攝自Facebook／Toyz）

記者曾筠淇／綜合報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz劉偉健因涉嫌販毒被羈押，消息震驚電競、實況圈。就有網友注意到，Toyz去年創立了個人品牌RUDE，而衣服上竟早有預告，一整排英文單字都是指「大麻」。貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論。

Toyz去（2020）年5月14日在臉書粉專上貼文，表示自己努力一年的個人服飾品牌RUDE終於正式問世，當晚6點開賣。他在文中自信表示，覺得自己可以直接當衣服的模特兒，如果衣服不好穿，可以找他算帳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Toyz也PO出實穿照，而值得一提的是，衣服上依序印了「Sour Diesel、Girl Scout Cookies、OG Kush、Grand Daddy Purple、Chemdawg」的字樣。經查詢，這些單字都是指大麻、大麻種子；如今，Toyz的新北三重住處被查到200顆大麻煙彈，也引來網友聯想。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）

就有網友在PTT的LoL板上，以「Toyz販毒早就有預告了吧」為題發文，提到Toyz去年創立個人品牌時，LOGO就有大麻的圖案，可能是給內行人的暗示，而且目前商店頁面已經關閉，會不會是被強制關起來的呢？

貼文一出，不少網友也表示，「LOGO下面寫的都是大麻品種」、「了不起，誠實」、「下面真的是大麻品種欸」、「原來是Menu」、「看來行話是『衣服面交』，專業」、「那個箭頭就是大麻」、「原來是暗號」、「用衣服來當大麻的掩護」、「好猛，真的可能是暗號」、「多少也代表他對大麻有認識」、「原來衣服是大麻的行話嗎？就跟糖果一樣」、「也太敢了」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
飲料女店員曝「超噁汙垢」茶桶照　驚喊：頭皮發麻
Toyz直播偷吸！低頭一抖「噴白煙」　30萬人驚：好大口
現在可降級了！　台大醫曝「關鍵數字」
獨／挖眼男「指甲長又卡滿垢」　女店員眼窩全是黑泥沙
獨／前員工爆Toyz「轉變關鍵點」：當他員工很可憐
獨／同事被挖眼！20歲女店員嚇壞離職　3應徵者不敢來
坑殺勞退基金投資人8000萬！　2經理人遭約談
美國要求交出機密資料　台積電回應了！
Toyz販毒「大家落井下石」　電競女神PO全黑圖說重話

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

只對21張發票！APP瞬間跳「神扯中獎通知」女狂抖：以為看錯

免搶快！國慶焰火「2萬席次」明早開放登記　詳實填報才能中籤

爸爸買內衣給女兒！網友柯南辦案揪不單純　要她注意「這個人」

Toyz直播中也偷吸！低頭一抖「鼻孔噴白煙」　30萬證人驚：好大口

才爆裝錯盒！「美隆膜衣錠」又因藥品含量不足　3800萬顆全回收

友人嫌噁心！女大生求問「2種拌飯」怪嗎　網挺爆：能嗑好幾碗

安胎藥誤給孕期禁藥！新手媽氣「超離譜」　高市衛生局開鍘

台大遭控歧視境外生！權益小組列3防疫政策　怒轟：匪夷所思

Toyz涉毒「1年前早預告」　個人品牌5行字神扯！網驚：原來是Menu

家具行老闆事業低潮求助宮廟慰藉　祂：別來捐錢了去助人吧

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

包裹滿出來！超商外「堆出3座山」　爆倉畫面網友看傻：根本物流中心

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

只對21張發票！APP瞬間跳「神扯中獎通知」女狂抖：以為看錯

免搶快！國慶焰火「2萬席次」明早開放登記　詳實填報才能中籤

爸爸買內衣給女兒！網友柯南辦案揪不單純　要她注意「這個人」

Toyz直播中也偷吸！低頭一抖「鼻孔噴白煙」　30萬證人驚：好大口

才爆裝錯盒！「美隆膜衣錠」又因藥品含量不足　3800萬顆全回收

友人嫌噁心！女大生求問「2種拌飯」怪嗎　網挺爆：能嗑好幾碗

安胎藥誤給孕期禁藥！新手媽氣「超離譜」　高市衛生局開鍘

台大遭控歧視境外生！權益小組列3防疫政策　怒轟：匪夷所思

Toyz涉毒「1年前早預告」　個人品牌5行字神扯！網驚：原來是Menu

家具行老闆事業低潮求助宮廟慰藉　祂：別來捐錢了去助人吧

內輪差很恐怖！　嘉義女中交通安全體驗活動

3人同行享7折！原燒全新旗艦店10／1開幕　日本A5和牛也吃得到

山豬與老鷹現身嘉義縣唯一秘境　大埔鄉水庫節10月16日登場

只對21張發票！APP瞬間跳「神扯中獎通知」女狂抖：以為看錯

運動產業4.0紓困發出14.4億　動滋券2.0已達957萬人登記

江啟臣批政府對台積電無情無義　經部：合作緊密、晶圓增產六成

貨櫃運價指數SCFI本周跌0.64%！美東線跌較多　估是貨代吐出些獲利

8千坪環球桃園A19 9／30試營運排長龍　4大亮點先看再逛！

福隆玻璃纖維公司二廠落腳民雄工業區　增加約300個工作機會

免搶快！國慶焰火「2萬席次」明早開放登記　詳實填報才能中籤

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

8年級竄出大量躺平族！「不婚不生」放棄抵抗

快訊／指揮中心公布第十一輪打BNT

Toyz和妹子約泡湯　蒙眼磨身體黑歷史挨轟

Toyz販毒羈押！統神扯館長「去驗一下」　館長震怒

台中看守所菜單曝　鄉民羨炸「等美食公道伯Toyz開箱」

明起變天防劇烈降雨　北台灣降溫

快訊／第十一輪BNT可供112萬人！

Toyz網紅女友超硬背景曝　IG被灌爆！業配文急關留言

殉職飛官羅尚樺妻順利產子！「3人同框」畫面惹淚

即／高雄5區明早8點起停水23小時

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍！

機師居檢劈腿空姐帶回家過夜　華航祭重懲：無限期停飛

空姐跟居檢機師回家過夜！長榮回應

更多熱門

相關新聞

網傳Toyz與女友被逮前分手　知情人曝原因

網傳Toyz與女友被逮前分手　知情人曝原因

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz劉偉健因涉嫌販毒被羈押，消息震驚電競、實況圈。事實上，Toyz被捕之前，網路就傳出他與網紅奈奈分手的消息，巧合的時間點讓不少人懷疑，Toyz是不是早知道自己會被捕，所以透過分手來做切割。

男性家人「只穿內褲趴趴走」意外爆論戰！

男性家人「只穿內褲趴趴走」意外爆論戰！

郭台銘1句話戳破疫苗魔咒　網酸：問法粗暴

郭台銘1句話戳破疫苗魔咒　網酸：問法粗暴

Toyz涉毒眾人看戲、嘲笑「沒人幫講話」　網揭原因

Toyz涉毒眾人看戲、嘲笑「沒人幫講話」　網揭原因

Toyz被逮「大家都在落井下石」！

Toyz被逮「大家都在落井下石」！

關鍵字：

劉偉健Toyz大麻毒品販毒PTT個人品牌

讀者迴響

熱門新聞

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點

美查晶片荒原因要台積電交出機密資料　最大股東回應了

Toyz「600萬裝潢新家」豪華曝！網見真相怒了

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

8年級竄出大量躺平族！「不婚不生」放棄抵抗

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

快訊／指揮中心公布第十一輪打BNT

美國強開台積電！　限11月8日前交出最高機密＋客戶名單

更多

最夯影音

更多
女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面