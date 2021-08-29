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豪放女沙灘「掏姊夫解決」！20秒就高潮被逮傻眼：以為沒人看到

▲▼性感,女子,賣淫,性侵,。（圖／翻攝自Pixabay）

▲美國一名女子在沙灘公然自慰，被逮時竟稱自己20 秒就達到高潮，以為沒人發現。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

美國喬治亞州一處充滿人潮的海灘，日前出現一名飢渴豪放女，竟然在眾目睽睽下「拿出姐夫自我安慰」，嚇壞一旁的遊客，誇張地畫面也被拍了下來。女子事後被捕時表示，她以為不會有人注意到她，因為「她只用了 20 秒就達到性高潮」。

根據英媒《每日郵報》報導，34歲的克里斯蒂娜（ Christina Revels-Glick）在7月1日下午5點半左右到喬治亞州薩凡納某沙灘遊玩，期間因突然性慾高漲，於是不顧身旁還有其他遊客，偷偷從背包中拿出性愛玩具開始公然自慰，持續了約5分鐘後，似乎發現有人朝她走來，這才停止動作，並收拾東西前往附近餐廳。

性感,女人,女性,性愛,（圖／達志／示意圖）

▲女子誇張行為全被另一名目擊者拍了下來。（示意圖／達志）

整段過程也被目擊者莫斯 （Sarah Moss）用手機拍下，並通知了當地警方。莫斯表示，克里斯蒂娜從背包拿出性玩具以後，就將雙腿分開，並把手放到了雙腿之間，期間她甚至還可以聽見克里斯蒂娜的呻吟聲。警方隨後也在附近的一間餐廳找到克里斯蒂娜，並將她逮捕。

對此，克里斯蒂娜向警方坦承，自己確實有在沙灘上自慰，但他也辯解，當下以為不會有人注意到她，因為除了有用毛巾蓋住外，她還只用了20 秒就達到了高潮，不料身後竟有人目睹了這一切。據了解，克里斯蒂娜被捕後沒多久就被釋放，不過未來她可能會被以「公然猥褻罪」遭到起訴。

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女沙灘「掏姊夫解決」　20秒就高潮被逮傻眼

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