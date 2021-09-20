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疫情致精神病友中秋無法與團圓　埔榮團隊指導手作鳳梨酥相伴

▲埔榮精神科病房病友於中秋佳節前夕手作點心，分享人生的酸甜滋味。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮精神科病房病友於中秋佳節前夕手作點心，分享人生的酸甜滋味（下同）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

明天就是家戶團圓的中秋節，疫情卻拉遠了人與人之間、尤其是精神科病房病友和家人的距離，台中榮總埔里分院精神科團隊日前邀請營養室協助製作鳳梨酥，讓病友體會親手製作的樂趣，不但增加嗅、味覺刺激，加強身心強復健功能，更可以讓家人無法探視的病友們，一起體會佳節的氛圍。

院方指出，精神科病友長期受症狀、藥物副作用及生理功能退化，影響吞嚥能力，食物哽塞意外也時有所聞，所以病友在食物選擇上常受到限制；經由精神科團隊與營養室的溝通，特別調整鳳梨酥的配方，入口即化，不但讓病友嚐到食物的美味，更可以安心的食用。

▲埔榮精神科病房病友於中秋佳節前夕手作點心，分享人生的酸甜滋味。（圖／台中榮總埔里分院提供）

院方表示，病友們一步一腳印、親自完成手作的鳳梨酥，病房裡充滿快樂的表情病飄散著香氣，他們也愉悅地分享當天活動的心情，也就像他們努力面對病情對生活帶來的影響、以及自己的人生苦樂一樣，在團隊人員的同理及關懷下，引導病友一字一句說出心裡話，能讓他們更勇敢地面對自己的人生。

這一年來疫情肆虐，使家人相聚更顯困難，病友心裡的失落想必難以言喻，有時又受到症狀影響而無法完整表達，需透過團隊人員引導才能說出真正的想法；院方期盼在無法與家人相聚的時刻，團隊工作人員就能像他們的家人一樣，幫助他們逐步穩定病情。
 

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關鍵字：

精神科中秋點心手作

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